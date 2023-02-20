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後疫情銀髮族健康不能老　3C導入即時反饋系統動起來

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健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】隨著疫情趨緩進入後疫情時代，臺北市萬華區健康服務中心為將疫情對長者健康狀態的影響降至最低，同時考量到願意出門與不敢出門參加群體活動的長輩，跨域結合LOHAS樂活士全齡運動團隊，辦理實體及線上體適能課程，也藉由新冠疫情的推力，加速將科技學習模式導入，為高齡者營造新的學習方式，實體課程運用Kahoot！

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透過遠距教學　提升高齡知能

臺北市萬華區健康服務中心主任吳昭樺表示， 運用「Google Meet及Kahoot!」應用軟體，共辦理實體及線上2系列長者「體適能」與「3C科技」課程，如同把教練請到家中，因此更加著重於動作再次複習、細節加深等層面，功能性體適能帶來之成效：上下肢肌力、柔軟度、心肺耐力皆達到顯著成效。

此外，實體課程也為提升運動知能，導入即時反饋系統，提供長者最合適的健康促進課程，課程滿意度皆達90%，上課前後學習成果達到0.5的顯著水準，有效提升高齡者運動知能。

線上課程更便利　如同教練請到家

高齡75歲的黃爺爺分享自身接受遠距教學的心得，表示：「線上課程就像老師在家中一樣，如果把畫面放大即能達到一對一指導的感覺，有時授課老師也會跑到鏡頭前仔細看學員們的動作，還會不定時點名，讓我都不敢偷懶；且家人看著我在家運動也很放心」。

另一位72歲王奶奶者也表示：「使用kahoot!平台可以激發腦力、提升戰鬥力，且需要很專注也覺得很有挑戰，能夠提升刺激學習的氛圍，要更認真上課，也覺得非常有趣」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56820

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