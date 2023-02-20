後疫情銀髮族健康不能老　3C導入即時反饋系統動起來

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透過遠距教學 提升高齡知能臺北市萬華區健康服務中心主任吳昭樺表示， 運用「Google Meet及Kahoot!」應用軟體，共辦理實體及線上2系列長者「體適能」與「3C科技」課程，如同把教練請到家中，因此更加著重於動作再次複習、細節加深等層面，功能性體適能帶來之成效：上下肢肌力、柔軟度、心肺耐力皆達到顯著成效。
此外，實體課程也為提升運動知能，導入即時反饋系統，提供長者最合適的健康促進課程，課程滿意度皆達90%，上課前後學習成果達到0.5的顯著水準，有效提升高齡者運動知能。
線上課程更便利 如同教練請到家高齡75歲的黃爺爺分享自身接受遠距教學的心得，表示：「線上課程就像老師在家中一樣，如果把畫面放大即能達到一對一指導的感覺，有時授課老師也會跑到鏡頭前仔細看學員們的動作，還會不定時點名，讓我都不敢偷懶；且家人看著我在家運動也很放心」。
另一位72歲王奶奶者也表示：「使用kahoot!平台可以激發腦力、提升戰鬥力，且需要很專注也覺得很有挑戰，能夠提升刺激學習的氛圍，要更認真上課，也覺得非常有趣」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56820
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