T1／雲豹不滿鬥毆判罰稱要上訴　聯盟立場十分堅決

T1聯盟今日召開明星賽練球記者會，不過由於昨天爆發台啤和雲豹的大亂鬥，因此話題還是圍繞在了相關的爭議上。對於雲豹球團之前表示要「上訴」，以促使聯盟調整判決輕重一事，T1會長錢薇娟也做出正面回應。
記者黃建霖/新北報導
事情爆發後，T1經過檢視後，今天中午發表了正式的後續懲處。兩名當事人的懲處如下：陳孝榕被罰款5萬元，禁賽3場；蔣淯安則被罰款2萬5千元，並禁賽1場。至於衝進場內揮拳，導致衝突擴大的林玠禾則被罰款30萬，並被禁賽30場，聯盟還將以理事身分提交常務理事會，建議撤免其相關職務，並建議台灣啤酒英熊球團調整其職務。盧捷閔、羅振峰和曾品富3人被禁賽3 場，罰款5萬元。
對此，秘書長張樹人表示，「當然每個球隊對於懲處看法不同，聯盟予以尊重。確實這次的禁賽可能會影響後續的賽程，但我要重申那是我們反覆審視衝突畫面的結果。」
今天在台藝大的場館裡，雲豹球團有提出認為判決應該符合比例原則，因此希望能進行上訴。不過聯盟這邊的態度十分堅決，錢薇娟表示，這次的判決完全就是遵照規章，或許未來可以調整到更好，但針對此事情，就是遵照規章判罰，而沒有參雜個人想法。
「罰款多少、記點多少要禁賽，都是遵照規章。」錢薇娟說，在此事件中，聯盟沒有因為名氣大小而影響最終判決，他也相信賽務組是透過影片證據做出審慎、正確的處置。