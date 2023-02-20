T1／否認要「處理」陳孝榕 蔣淯安：是防守上的換位交流
T1聯盟昨天爆發台啤和雲豹的大亂鬥，今(20)日當事人蔣淯安也接受媒體採訪，他表示自己並沒有要「處理」陳孝榕，而是和隊友在防守上進行喊聲，但對於可能造成後續衝突，自己感到抱歉，也對此表達遺憾。
記者黃建霖/新北報導
此次鬥毆爆發後，聯盟官方過檢視今天發表正式的後續懲處，兩名當事人的懲處如下：陳孝榕被罰款5萬元，禁賽3場；蔣淯安則被罰款2萬5千元，並禁賽1場。至於衝進場內揮拳，導致衝突擴大的林玠禾則被罰款30萬，並被禁賽30場，聯盟還將以理事身分提交常務理事會，建議撤免其相關職務，並建議台灣啤酒英熊球團調整其職務。盧捷閔、羅振峰和曾品富3人被禁賽3場，罰款5萬元。
蔣淯安今天在T1明星賽練球行程上，對此事再次做出回應，他表示「當下對方有一些言語和手勢，那我看到之後也是想說，既然比賽還有一分多鐘，那就拚戰到最後，維持防守強度到最後。」
至於陳孝榕說自己有聽到「我來處理」的發言，蔣淯安澄清說自己當下是說「我來、我來」，就是球場上防守端常常有的溝通交流，以及換位上和隊友的溝通，而後面是不是可能因為動作過於大、導致衝突發生，自己也感到非常遺憾。
蔣淯安之前才在比賽中因為被林宜輝手肘揮擊到，而縫了21針，他也透漏自己在衝突之前，以為對方是針對自己受傷的地方攻擊，因此才會有點情緒激動，他也對此再度道歉，並且希望事情可以就此平息結束。