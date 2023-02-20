T1／被鬥毆事件波及！　魔獸恐遭禁賽還給台灣籃壇建議

棒球／謝國城盃少棒、青少棒將登場　雙獅球星登台打氣

▲統一獅雙星古林睿煬(左)、宋文華(右)現身謝國城盃少棒、青少棒賽開賽記者會(圖/台灣世界少棒聯盟提供)
▲統一獅雙星古林睿煬(左)、宋文華(右)現身謝國城盃少棒、青少棒賽開賽記者會(圖/台灣世界少棒聯盟提供)

記者簡名杉/綜合報導

由「台灣世界少棒聯盟」（TLLB）、「臺東縣政府」及「謝國城棒球文教基金會」共同主辦的「112年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽」、「112年謝國城盃全國青少棒錦標賽」今年將持續回到棒球的原鄉「臺東縣」舉辦，少棒於3/18-3/26率先登場，青少棒則在4/8-4/16進行，拿下冠軍的球隊，獲得參加世界少棒聯盟亞太區錦標賽的資格，若擊敗亞洲列強，將代表亞太區前往美國挑戰世界冠軍！

我是廣告 請繼續往下閱讀

 112年中華電信謝國城盃少棒共計15縣市參賽，謝國城盃青少棒則還在報名中，今年將有離島縣市參賽（金門縣及澎湖縣），「離島新兵」的加入，為比賽增添更多可看性，初登板也備受矚目。


台灣世界少棒聯盟自111年起，開始承接世界少棒聯盟（LLB）相關會務，去年舉辦兩個層級選拔賽，拿下少棒冠軍的臺北市福林國小，於亞太區賽事擊敗地主韓國前進世界賽，勇奪季軍，寫下台灣近12年最佳成績；獲得青少棒冠軍的臺中市中山國中，在世界賽中以全勝之姿拿下冠軍，為過去11屆來台灣第8度在這項賽事奪冠，台灣世界少棒聯盟黃英華理事長表示，聯盟成立初年即獲得亮眼的成績，除了感謝選手及教練團的付出，更感激國內外各單位的支持與協助，未來協會也會投入更多資源，協助台灣棒球發展。


今天賽事宣告記者會，特別邀請統一7-ELEVEN獅宋文華及古林睿煬兩位「學長」分享前往美國參賽的經驗，98年代表桃園市龜山國小的宋文華，率隊一路打進世界賽決賽，當時掀起一陣威廉波特旋風，學校為此特別在107年成立棒球故事館；古林睿煬於104年參加世界次青少棒錦標賽，在冠軍戰完封對手，助台灣完成3連霸，也是大會史上首支3連霸球隊。兩位學長現場以自身的經歷鼓勵所有參賽的球員，若有機會到美國挑戰世界的舞台，一定要把握機會多看、多聽、多學，更重要的是「享受比賽」，不要留下遺憾。

中職／少年阿彬最後三局丟4分　桃猿惜敗韓職培證英雄

MLB／NBA新科灌籃王有個大聯盟叔叔　竟曾是中職洋投

WBC／旅日投打找手感　吳念庭、宋家豪努力找回比賽感覺

MLB／「貓王」Andrus回白襪　新賽季將首度移防二壘

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀