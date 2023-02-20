化身成原子小金剛！潮流「大紅靴」一雙賣破萬瞬間完售
時尚真的好難懂！日前在美國紐約時裝週上，由紐約藝術集團MSCHF推出的一雙巨大紅靴子「Big Red Boots」亮相後，瞬間成為社群媒體的討論焦點，因為實在太像是經典動畫「原子小金剛」主角穿著的鞋子，而在16日開賣更是7分鐘就秒殺售完，目前的轉賣價格也曝光了。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，美國紐約時裝週上的驚奇之一，就是紐約藝術集團MSCHF推出的「大紅靴」（BRB），因為實在太像是「原子小金剛」主角阿童木(Atom)的招牌亮紅色靴子。
事實上，MSCHF這個創意團隊，過去就很喜歡用惡搞設計，來展現獨特的時尚風格，不過這個「Big Red Boots」大紅靴，參考靈感其實不光是原子小金剛，還有美國經典卡通《愛探險的朵拉》裡面的主角小猴子Boots，牠的代表性標誌也是身上的紅色靴子。
而這雙「Big Red Boots」的材質則選用EVA以及TPU橡膠，所以充滿著彈性，巨大模樣實際穿起來相當突兀，公定售價為350美金（約新台幣1萬5百元），卻意外掀起社群狂熱，不少名人網紅爭相購買，在2月16日開賣當天就秒殺完畢，目前在許多網拍轉賣網站上，賣家都喊破1千美元（約新台幣3萬2千元）才願意割愛。（編輯：潘毅）