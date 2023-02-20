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圖／写真AC
對於想要兼顧戶外運動與逛街觀光的人來說，就很推薦來到 Vivaldi Park 維瓦爾第公園度假村；其中文又譯為百玩地公園，整個園區佔地遼闊，擁有多條雪道以及纜車路線，且距離熱鬧的首爾市中心只要80分鐘左右的車程，甚至可以早上滑雪、晚上購物也不成問題。
所在地：江原道洪川郡西面韓池谷街262
官方網站：Vivaldi Park 維瓦爾第公園度假村
聯絡電話：+82-1588-4888
鳳凰平昌度假村
圖／PIXABABY
喜歡看韓綜的人有福了！作為人氣韓團 BTS 的節目拍攝場地，鳳凰平昌度假村特別推出了 IN THE SOOP 專案，旅客可搭乘專屬的接駁車，前往 IN THE SOOP 平昌篇的實際拍攝地點；另一方面，此處的滑雪道符合奧運標準，2018年的冬奧更曾在此進行比賽，對自己身手有信心的人不妨給予一試。
所在地：江原道平昌郡蓬坪面泰岐路174
官方網站：鳳凰平昌度假村
聯絡電話：+82-1588-2828
橡樹谷度假村
圖／PIXABABY
如果認為難得的出國旅行，自然就要入住設施完善的高級度假村、悠閒舒適地體驗滑雪之旅，那麼便建議選擇 Oak Valley 橡樹谷度假村；其設有游泳池、三溫暖、SPA 以及遊戲室，不但可以在運動後舒緩緊繃的肌肉，連不擅長運動的新手或是小孩也能盡情享受，且整座山坡保持了自然壯麗的景觀，乍看之下宛如來到了絕美的歐洲小鎮。
所在地：江原道原州市地正面橡樹谷
官方網站：Oak Valley 橡樹谷度假村
聯絡電話：+82-1588-7676
龍平度假村
圖／龍平度假村官方網站
龍平度假村內的滑雪場歷史悠久，在1975年開幕當時，堪稱是全韓國第一座現代化的滑雪場，因而成為眾多滑雪愛好者的朝聖地；經過了多年的努力，業者成功將冬季運動的文化發揚光大，並與時俱進地頻繁維護翻新場地，尤以雪量充沛的高山坡道最為出名。
所在地：江原道平昌郡大關嶺面奧林匹克路715
官方網站：龍平度假村
聯絡電話：+82-33-335-5757
伊利希安江村
圖／写真AC
距離白楊里站不遠的伊利希安江村，能夠從首爾直接搭乘地鐵前往，且每逢週末或是國定假日之前，滑雪場就會延長開放至深夜12點，冬季的接駁車更是營運至關門時間，讓喜愛自由行動的旅客得以不受旅行團的排程所限，隨心所欲地臨時來場滑雪一日遊。
所在地：江原道春川市南山面北漢江邊街688
官方網站：伊利希安江村
聯絡電話：+82-33-260-2000
芝山森林度假村
圖／写真AC
在所有的滑雪項目當中，雪板一直是受到廣大群眾熱愛的運動；而芝山森林度假村的雪場便特別著眼於此，遊客在所有的坡道都可以使用雪板，且融合了各種不同難度的設計，讓老鳥能帶著新手逐步嘗試，很適合全家大小或是情侶一齊造訪。
所在地：京畿道利川市麻長面芝山路267
官方網站：芝山森林度假村
聯絡電話：+82-031-644-1200
伊甸園山谷度假村
圖／写真AC
除了首爾近郊之外，距離釜山不遠之處也座落著伊甸園山谷度假村，其偏南的地理位置使當地氣溫稍微高於北部，想體驗滑雪卻又受不了刺骨寒風的人，便可以將此地視為優先選擇之一；除此之外，該滑雪場的每一條雪道終點相同，且坡度不至於太過陡峭，大幅提升了初學者運動時的安全性。
所在地：慶尚南道梁山市魚實路1206
官方網站：伊甸園山谷度假村
聯絡電話：+82-55-379-8000
維利希利度假村
圖／PIXABABY
覺得中規中矩的滑雪道太無聊了嗎？維利西利度假村想必能夠解決這樣的煩惱；此處的滑雪場不只有品質卓越的坡道，還別出心裁地打造出蒙古式技巧路線，呈現出崎嶇不平的仿野外地形，讓高階玩家可趁機鍛鍊自己的技巧，亦能到 Fun Park 區域以雪板練習空中特技。
所在地：江原道橫城郡屯內面高原路451
官方網站：維利西利度假村
聯絡電話：+82-1544-8833
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原文出處 : ReadyGo 韓國旅遊｜網羅韓國超人氣滑雪場！讓你在銀白色的雪地裡大展身手
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