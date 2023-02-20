T1／被鬥毆事件波及！　魔獸恐遭禁賽還給台灣籃壇建議

T1／為能執教魔獸感到驕傲　海神主帥允諾：第四節認真打

▲T1明星賽Infinity隊總教練喬伊斯和球員合照。（圖／T1提供）
▲T1明星賽Infinity隊總教練喬伊斯和球員合照。（圖／T1提供）

記者黃建霖/新北報導

今年NBA全明星賽由於傷兵導致星光略為黯淡，加上球員鬥志不足，被球迷評為是近年最無聊的一場賽事。對此有球迷擔心T1明星賽也會產生一樣的情況，但對此Infinity隊總教練喬伊斯表示並不擔心，因為他相信球員和自己一樣有旺盛的求勝心，放話要在「第四節認真打」。

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本屆全明星賽的正賽賽制採取和NBA一樣的「目標得分制」 ，第三節結束後，以領先方的分數加22分後，設定為終場目標分數。因此第四節比賽時間並非正規的12分鐘，而是無限制，由總得分先達到「目標分數」之隊伍獲勝。22分則是以台灣22個縣市為根基，做出有意境的致敬。

另外洋將上場人次也與常規賽不同，第一節及第四節，各隊場上至多僅有 2 名外籍球員，第二節及第三節，兩隊則不設限外籍球員人數。其他特殊規則還有無個人犯滿限制。

今年NBA明星賽精彩度的問題受到討論，塞爾提克球星Jaylen Brown直言比賽像是美化過的上爛練習，過去無數次的明星賽舉辦已經證明，球員若不能在場上展現爭取比賽勝利的積極性，那只投外線、或無意義的炫技很難吸引球迷的目光。

喬伊斯今年也有大概看一下NBA明星賽，對此他本人一笑置之，不過談到T1舉辦的明星賽，他認為精彩度不用太擔心，「今年是台灣職籃第一次辦明星賽，我認為大家應該會很積極求勝。希望前三節分差不會被拉太開，第四節我們會認真打。」

不過他也強調，明星賽中最重要的一點還是保持球員健康，畢竟這些人都還要歸隊打下半季的賽事，「我也有問Kevin(胡瓏貿)，他是跟我說：『當然要贏啊！』我想當球員摸索出比賽節奏，應該就會開始放手打了。」

另外，喬伊斯也說道：「很高興能執教明星賽，我會讓球員盡情秀。我很喜歡我們的隊名Infinity，有來自六隊的好手，包括海神隊也在其中，另外還有霍華德。相信許多球迷進場就為一睹他的風采，我保證會讓球迷大飽眼福。」

有機會執教霍華德，喬伊斯發自內心感到開心和驕傲，「我兒子在得知消息後後，也和我說：『爸！你居然是霍華德教練』，他不只是在NBA打過球，還是NBA的超級巨星呢！」

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