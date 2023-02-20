MixerBox首創AI繁中版聊天瀏覽器　聊天、搜尋一次完成

網路使用時間長易成癮？　醫曝1危機：身心共病別輕忽

網路使用時間長易成癮？　醫曝1危機：身心共病別輕忽
網路使用時間長易成癮？　醫曝1危機：身心共病別輕忽

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】12歲雯雯長時間使用網路，常常晚睡導致白天沒精神，上課無法專注，母親懷疑雯雯網路成癮遂帶著她前就醫。雯雯透露，自己在學校的人際關係和課業並不良好，打遊戲比較有成就感，另外也喜歡在網路上與陌生人聊天，讓自己感覺比較不孤單，但有幾次在網友要求下將較為私密的照片分享給對方後，就變得十分不安且經常哭泣。

我是廣告 請繼續往下閱讀

網路使用時間　與上癮與否未具完全相關性

台北慈濟醫院身心科陳文建醫師透過問診，發現雯雯有注意力不集中及憂鬱的傾向，因此開立處方藥物以改善狀況，並安排心理師與社工師介入輔導，希望能夠協助雯雯找到調整現實與網路上人際互動的平衡。

陳文建醫師指出，網路的使用不像酒精或K他命等藥物會直接對腦部造成生理上的依賴或戒斷，但當過度投入網路遊戲以至於生活功能無法維持時，就可能要考慮所謂的行為成癮。醫師主要視其是否出現失去自制、生活多以遊戲優先、即使有危害仍無法停止等生活功能缺損的情形做為臨床診斷的依據；特別的是，使用時間未必與上癮與否有完全相關性，重點在於是否已經造成個人生活功能的缺損。

網癮是環境與心理困擾的加乘　找出潛藏身心共病

許多研究也顯示網路或遊戲成癮與藥酒癮於神經影像上有相似之處，例如與情緒相關的杏仁核以及與衝動控制相關的前額葉。陳文建醫師說明，網路成癮的現象更常是許多問題聚集的冰山一角，意思是除了衝動、強迫使用外，網路的過度使用背後多有焦慮、憂鬱等情緒，在網路世界人們更容易獲取成就感與歸屬感，故而沉迷其中無法自拔，久而久之人際與生活功能退化，可能會出現一些特定精神疾患。

小心網路成癮　家長應以身作則

陳文建醫師提醒，寒假期間孩子接觸網路的時間較長，家長可以透過鼓勵、獎勵的方式讓孩子自主紀錄詳細網路使用狀況，並多多安排家庭旅遊等紓解身心壓力的活動，調和親子關係的同時也能協助孩子在網路時代善用網路，健康成長。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56818

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

膀胱癌術後憂終身放尿袋？　醫：「1手術」傷口小、零漏尿

後疫情銀髮族健康不能老　3C導入即時反饋系統動起來

實證健康照護實習　後醫學系學生前往偏鄉地區服務

助攻免疫治療！造血幹細胞「擴增技術」改善難治疾病困境

我是廣告 請繼續往下閱讀