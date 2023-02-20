網路使用時間長易成癮？　醫曝1危機：身心共病別輕忽

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網路使用時間 與上癮與否未具完全相關性台北慈濟醫院身心科陳文建醫師透過問診，發現雯雯有注意力不集中及憂鬱的傾向，因此開立處方藥物以改善狀況，並安排心理師與社工師介入輔導，希望能夠協助雯雯找到調整現實與網路上人際互動的平衡。
陳文建醫師指出，網路的使用不像酒精或K他命等藥物會直接對腦部造成生理上的依賴或戒斷，但當過度投入網路遊戲以至於生活功能無法維持時，就可能要考慮所謂的行為成癮。醫師主要視其是否出現失去自制、生活多以遊戲優先、即使有危害仍無法停止等生活功能缺損的情形做為臨床診斷的依據；特別的是，使用時間未必與上癮與否有完全相關性，重點在於是否已經造成個人生活功能的缺損。
網癮是環境與心理困擾的加乘 找出潛藏身心共病許多研究也顯示網路或遊戲成癮與藥酒癮於神經影像上有相似之處，例如與情緒相關的杏仁核以及與衝動控制相關的前額葉。陳文建醫師說明，網路成癮的現象更常是許多問題聚集的冰山一角，意思是除了衝動、強迫使用外，網路的過度使用背後多有焦慮、憂鬱等情緒，在網路世界人們更容易獲取成就感與歸屬感，故而沉迷其中無法自拔，久而久之人際與生活功能退化，可能會出現一些特定精神疾患。
小心網路成癮 家長應以身作則陳文建醫師提醒，寒假期間孩子接觸網路的時間較長，家長可以透過鼓勵、獎勵的方式讓孩子自主紀錄詳細網路使用狀況，並多多安排家庭旅遊等紓解身心壓力的活動，調和親子關係的同時也能協助孩子在網路時代善用網路，健康成長。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56818
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