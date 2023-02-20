T1／衝突過後未被禁賽 霍華德認為衝突本可以被制止
T1聯盟昨天爆發職籃聯盟成立以來最嚴重的衝突，當時參與鬥毆的台啤英熊和桃園雲豹人員今(20)日都遭到懲處，對此「魔獸」霍華德也提出他自己的看法，他認為聯盟當時在場面控制上，可以做得更好。
記者黃建霖/新北報導
在這次的衝突過後，T1透過影片檢視、並正式的做出後續懲處，兩名當事人的懲處如下：陳孝榕被罰款5萬元，禁賽3場；蔣淯安則被罰款2萬5千元，並禁賽1場。至於衝進場內揮拳，導致衝突擴大的台啤助教林玠禾則被罰款30萬，並被禁賽30場，聯盟還將以理事身分提交常務理事會，建議撤免其相關職務，並建議台灣啤酒英熊球團調整其職務。盧捷閔、羅振峰和曾品富等3人被禁賽3場，罰款5萬元。
霍華德當下雖然被奪權出場，但因為沒有其他攻擊性動作，他和艾夫伯及其他一些人員經檢視後不追加額外處罰。不過他仍然為隊友抱屈，直言陳孝榕直接被禁賽3場，而另一支球隊卻沒有相應的懲處，感覺不太應該。
此外，霍華德也在此點出了裁判問題，他說：「我認為聯盟裁判都很不錯，不過昨晚對於場面的控制可以再加強，不要讓一件小事件演變成大衝突。」他認為這次的鬥毆事件本不該發生，在衝突的當下就該被制止。
霍華德點出，T1若要成為台灣最棒的職籃聯盟，還有很多部分要去加強，其中最重要的就是去保護好球員、讓他們不會受到傷害。不過他也表示聯盟其實已經成長很多，希望能繼續保持好的部分。