過年吃太多又豪飲　中醫教你「消脂清肝」吃出享瘦生活

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消脂祛溼想要避免「病從口入」，首先少吃油炸食物、高熱量食物、辛辣刺激的食物。酒精性飲品也應盡量避免，若是飲酒過度或是藥膳料理內酒精過多，都會影響肝的代謝。搭配攝取具有消脂祛溼的食材，有助於年後減肥。
１消脂食材：將菊花、決明子、山楂等食材煮成800至1000 c.c.的茶飲，一整天都可以飲用，具有祛溼、清肝火、養肝之效。蔬菜如白蘿蔔、紅蘿蔔也有助於消脂。
２中藥食補：四神湯當中的芡實、山藥、薏仁、茯苓，都可以幫助消化、健脾氣去溼氣。
３補充纖維：深綠蔬菜如蘆筍、絲瓜、青椒等，有助於祛溼氣消水腫。
食補養肝中醫自古以來提倡「藥食同源」，《黃帝內經》中寫道：「空腹食之為食物，患者食之為藥物」，許多食物既是食物也是藥物，是很重要的養生觀念。飲酒過度要如何靠食補養肝呢？
根據五行養生理論，春天對應五色中的「青」色，林經偉醫師推薦民眾可多攝取深綠色蔬果、南瓜、青椒等，能促進肝氣循環和人體代謝，幫助肝臟排毒。
同時，飲用花草藥材茶飲也可達到養生之效。例如將薄荷、桑葉、菊花與枸杞，用熱開水泡800至1000 c.c.的水，具有芳香祛溼、清肝火解毒、養肝明目之效。尤其容易上火的民眾，多喝桑葉菊花茶可以降火氣。
一年之計在於春，順應四時養生、天人合一的養生觀，從飲食、生活作息與情緒方面管控與調養，掌握肝膽腸胃的養生好機會，養生又享瘦。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56808
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