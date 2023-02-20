土敘強震死亡破4.6萬人　倖存者恐出現多種身心傷害

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地震造成骨折比一般骨折更嚴重台大公衛學院教授陳秀熙率領團隊，於《新冠肺炎防疫科學線上直播》分析土耳其大地震影響。許辰陽說明，地震造成傷害主要以肌肉骨骼為主，65%會出現撕裂傷，36%會有骨折。而且地震造成的骨折多為開放性骨折或是多重骨折，比一般意外骨折更嚴重。
地震造成的肌肉骨折傷非常特別，3-20%為壓砸傷，主要發生在下肢（74%），易併發橫紋肌溶解症、腔室症候群、敗血症、泛發性血管內血液凝固症（DIC）、急性呼吸窘迫症候群（ARDS），甚至死亡。
地震傷患併發症恐危及性命意外災害後常見的併發症包括「橫紋肌溶解症」與「腔室症候群」。橫紋肌溶解症為肌肉嚴重受損導致休克、肌蛋白溶出至血液，恐造成急性腎衰竭與高血鉀及症、易合併腸灌流循環不足（如腸道）導致敗血症與毒血症，需要高規格醫療照護；為了避免引發凝血、腎衰竭或是呼吸衰竭甚至死亡，腔室症候群則須盡速進行筋膜切開術。
同時，建築物倒塌恐造成22-30%患者出現多重複雜脊椎損傷。高能量且長時間肢體壓迫的地震壓砸傷，後續併發症的風險很高，需高度醫療照護以及密切監測與大量輸液才能維持生命。嚴重壓砸傷須截肢，若民眾受困於災區，甚至可能須進行院外截肢。
▲《新冠肺炎防疫科學線上直播》分析，地震造成的開放性骨折或是多重骨折，比一般意外骨折更嚴重。
心血管與感染病症風險也提高根據研究顯示，地震引發的心血管傷害如心肌梗塞風險上升35%，心律不整和腦血管病變風險也都會上升；而且災難現場環境惡劣，容易引發腸道傳染病、抗藥性細菌傷口感染，救治相當棘手。
8成機率出現PTSD或焦慮憂鬱地震不僅危及生命，心理也會受到極大傷害。倖存者、目擊者、罹難者家屬也有高達8成機率出現創傷後壓力症候群（PTSD），或是焦慮、憂鬱等延遲性傷害。
1999年9月21日集集大地震是台灣歷史上重大且深刻災難事件，倖存者經歷災難後造成創傷性壓力症候群等心理創傷，耗費了長時間修復。臺北醫學大學口腔衛生學系教授陳立昇建立十年世代追蹤研究，顯示年長者面對地震災難事件心理創傷恢復情形迫切需要醫療專業人員介入輔導。
如何有效輸送患者以減少手術等待時間？地震現場環境惡劣，很難有良好的醫療現場照護條件，如何緊急輸送傷患、維持災民維持生命，顯得至關重要。根據2010年智利地震經驗，考量震區鄰近區域手術室數量與分佈，醫院共享救護車資源建置跨系統轉移患者策略，且額外部署移動手術室，可提高震災區域的醫療應變能力，減低傷患手術等待時間。
策略一
同策略三，額外部屬移動手術室緩解高需求缺口，平均8天。
策略二
醫院共享救護車資源，有效跨系統轉移患者，平均11天。
策略三
醫院將患者送到可用手術室數量最多的醫院，平均24天。
策略四
只有災地震後所有手術室都無法使用的情況下，才會將患者送到最近手術室可用醫院，平均約29天。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56817
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