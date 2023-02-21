籃壇放大鏡／解析史上最嚴重衝突　誰是被害者?

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但雙方的衝突很快被場上隊友和裁判制止，裁判謝上謙也在第一時間將陳孝榕拉開，未料台啤助理教練林玠禾情緒比場上的球員更加失控，直接衝過去找陳孝榕揮拳「算帳」，而事發地點又剛好在雲豹的板凳席前面，才會演變成最後的打群架事件。
經過約15分鐘的電視輔助判決，現場裁判宣布共12人被奪權出場，雲豹就佔了7名，其中兩大主力霍華德、艾夫伯都在名單之中，所幸當時比分差距過大，且僅剩下50.3秒，並未影響比賽勝負。
霍華德在賽後記者會強調，「我和艾夫伯都是和平主義者，進到場內是要把衝突者隔開，也不會參與鬥毆，不知為何會被奪權，難不成我要看著我的隊友被人毆打嗎?」
隔日，聯盟最新判決出爐，霍華德、艾夫伯和林宜輝等6位球員，行為被認定為「阻止衝突擴大」，經檢視畫面確認後，不進行禁賽及懲處。但後續受到禁賽的球員共有6人，雲豹就包辦5名，其中包含先發主力球員盧捷閔和羅振峰，且都要禁賽多達3場，這對於近期拿下3連勝，目前暫居墊底正要拚搶季後賽資格的雲豹，無疑是選上加霜。
雲豹球團第一時間非常不能認同此判決，認為雲豹球員才是真正的受害者，且台啤僅一人受罰，蔣淯安也只被禁賽一場，對方助理教練衝過來打人，球員豈能坐視不管。
公關長蔡沁瑜直言，「公告出來之後，我們感到無奈且遺憾。球場上的事、應該球場解決，本來都已經告一段落了，也沒預期到對方助理教練會衝出來。大家都有看到畫面，我也無需多說。」
此判決的結果也成為球迷、網友熱議的話題，畢竟結果過於懸殊，且爆發集體衝突的主因是對方助教先過來動手，而地點又在雲豹板凳區前面，難免讓球員的理智線斷裂。
有位不具名的籃壇人士直言，「聯盟應該保障場上球員的安危，若當下就有人能阻止台啤助教衝過去打人，那事件就不會發生。但聯盟沒有能力制止，導致衝突發生，最後卻讓雲豹多名主力被禁賽，這樣的判決有待商榷。」
該名籃壇人士認為，「若被打的一方反而受到更多的處分，那未來球隊是否能安排幾名體保生擔任助理教練，比賽中衝過去對方板凳席前面擒抱球員，引發衝突，只要對方球員按捺不住，衝出來護駕，當下將被奪權出場，還要面臨後續處分，那最終會是誰受益?」
當然此言論有些偏激，雲豹球員為了保護被打的陳孝榕，的確也有出手或動腳，但此份判罰是否符合比例原則，的確值得深思。
若最終判決沒有改變，雲豹的季後賽之路將岌岌可危。剛拿下隊史最佳3連勝的雲豹，目前戰績4勝11敗，距離第5名的台中太陽僅有1.5場勝差，若能延續此氣勢，將很有機會取而代之，拿下季後挑戰賽的資格，屆時有魔獸坐鎮，無論對於票房和戰績都將是助益。
但如今主力球員盧捷閔和羅振峰將被禁賽三場，其中盧捷閔場均15.5分，投進3.5個三分球，都是本土第一，羅振峰則是球隊攻、防主力，且未來連續3場都將碰上聯盟排名第一的中信特攻，恐凶多吉少。
另外，「魔獸」霍華德的高人氣，也是T1聯盟的票房保證，若雲豹受禁賽事件影響，而向下沉淪，本季被屏除於季後賽門外，對於整個聯盟的發展也並非益事。