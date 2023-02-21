屢獲國際大獎　生技公司力推台灣農業科技國際化

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鄭裕正帶領的研究團隊，是行政院農委會成立的農業科技研究院衍生的專業團隊，深知，「農業科技的發展對人類最大的影響力，是在於它可以提供人類健康方面的貢獻，從細胞生物學的角度來看農業科技的應用發展。」
促進細胞生長修復 乳鐵蛋白應用領域廣團隊研究「初乳」逾三十載，從中獲得許多驚喜。初乳，泛指雌性哺乳類生產完後，前7至10日內所分泌的乳汁，所含有的蛋白質可供嬰兒在短時間內建置多種身體機能，包含生長、免疫力、強健腸胃道功能等，好處廣為人知，應用範圍也相當廣泛。
不過，人體所需的氨基酸多達680種，鄭裕正強調，找出哪些是民之所需，是研究團隊首要之務。因此，他與團隊選定了初乳中「乳鐵蛋白」這項相當具有潛力的成分，投入多年心血與精力進行多樣化的研究。
每14公升的乳汁才能提煉1公克的乳鐵蛋白，相當珍貴。國際研究報告證實，乳鐵蛋白是母乳的核心免疫蛋白，具有抗菌、抗病毒以及提升免疫系統防禦力的成效，以往最常見的就是應用在嬰兒乳品保健品的重要添加成分。近年由於新冠肺炎疫情爆發，乳鐵蛋白的重要性在國際學術機構再度被提及。
鄭裕正指出，乳鐵蛋白廣泛存在於淚液、唾液、鼻腔粘膜、乳汁、精液及女性陰道分泌物中。這項成分為何在上述這幾種相對嚴峻的人體環境中出現？主因就是它能做好人體入口處「把關」的工作，並且促進細胞生長及修復。
也就是說，乳鐵蛋白的研究「延展性」相當高，除了增強人體免疫力之外，近年也常被運用在皮膚及頭皮毛囊方面，如修復燒燙傷、落髮或白髮。
團隊利用這人體中存在的成分，加以萃取、提煉，提供更加自然、無副作用的助益。鄭裕正形容：「乳鐵蛋白研究就像樂高積木」，擁有各式各樣的組合，為嬰幼兒到老年人的民生健康問題，提供更好的解決方案。
研究技術產業化 滿足國際需求擴增市場鄭裕正進一步說明：「像現在這麼強的疫情環境當中，口罩酒精基本上它是被動式防禦，它沒辦法主動防禦，那什麼叫做主動式防禦？自己的身體就是最好的武器，自我的防護能力。」
因此鄭裕正強調，農業科技最重要的就是結合醫學與生物科技，「農業科技是最貼近人民生活的一門科技」，研究絕非閉門造車，最終目的在於「滿足民眾需求」，帶有同理心去了解全球消費者的共同需求，並在此前提下推動研究技術產業化、品牌化，勢在必行。
然而，無論農業科技或生物科技，鄭裕正坦言，台灣迫在眉睫的問題就是市場小、數據不足，即使有再好的想法或研究設計，都難以取得後續研發之實證力。因此他們的團隊打從一開始建立品牌，就已設立好「走向國際」的目標，研究成果經國際第三方公正單位實驗室測試後，陸續斬獲許多國際大獎。
他也以韓國產業團結促進發展為例，台灣領先國際的產業興盛與否，需要時間與更大的舞台，因此期許產業共同重視、取得共鳴，期盼政府有精準的國際市場政策，團結不同產業能跨界整合，讓各業界菁英團隊能夠獲得具體的資源協助這樣才會有機會與國際接軌產生全球性的競爭力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56815
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