突然眼前一黑或腳步蹣跚是警訊？　頭暈、不穩、手腳發麻的處理對策

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頭暈、失去平衡可能 來自心臟或腦部疾病春天溫差大，穿著厚衣可能在正中午時熱到出汗，即使中暑機率低，還是有可能會突然感到身體不適。舉例來說，突然感到一陣暈眩、走路不穩、從椅子上站起來會暈一下…等，任何人都有可能會發生這些症狀。如果這些狀況發生運動時，我們該如何處理？而這些症狀是否是什麼重症的警訊呢？
「眼前會忽明忽暗，這是腦部貧血所引起的。那腦部為何會貧血？當起身會出現暈眩時，如果放慢動作可以緩解，那就不用擔心。這種情況稱為姿勢性低血壓，只是因為自律神經反應不夠快，未能及時將血液送至腦部而已。但若發生以往未曾出現過的暈眩或走路不穩，就有可能是心律不整所致。心律不整非常危險，甚至有可能會導致心臟突然停止。除此之外，內耳三半規管血流不足也有可能引發症狀，這是動脈硬化所導致的問題，肥胖、高血壓或正在接受糖尿病等疾病治療的人更要特別注意。只要在運動時感到突然且強烈的暈眩，就應該立即停止運動，先觀察情況再做打算。」（輿水健治醫師，以下皆同）
除了心臟病之外，腦血管疾病也時常成為民眾在運動時倒下的原因。
「由於腦出血與嚴重腦梗塞的症狀不僅較為激烈，頭也會疼痛，因而病患馬上就能知道情況嚴重，但輕度腦梗塞卻因為主觀症狀少而難以察覺。不過，輕度腦梗塞發生時常伴隨暈眩或失去平衡，因此建議要牢記這點。特別是掌管身體平衡的小腦，一旦發生梗塞，也有可能在步行過程中察覺。即使身體只是些微失去平衡也要留意。」
一早起床時的手腳發麻和平衡不穩可能是重大警訊令人意外的是，不少人都會有手腳發麻的感覺。而這也有可能是發展成重大疾病的前兆。
「有關手腳發麻，最需要特別觀察的就是起床之際。因為睡眠期間身體會出現脫水症狀，進而發生手腳發麻或平衡不穩的情況。如果左右任一側的手腳出現僵硬或麻痺，就有可能是腦梗塞。當大腦微量出血或梗塞，症狀就會出現在身體某一側的手腳，我們稱為『輕偏癱』。如果手腳發麻或無法使力，就要立刻前往醫院就醫。此外，常用不合理的姿勢揮桿導致椎間盤突出、原本就有但尚未察覺的椎間盤突出處發炎，都有可能引起發麻。」
【解說】
埼玉醫科大學綜合醫療中心
急診科（ER）教授
輿水健治
醫學博士、日本臨床運動醫學會代表、埼玉醫科大學綜合醫療中心副院長、日本心臟震盪研究先驅。主要著作有《從基礎開始學習運動急救醫學》、《請使用AED》等書。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌第30期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56740
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