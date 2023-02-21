今日廣場》青琁／台灣燈會移師台南　陣頭文化將成大亮點

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縱觀西港刈香的發展，深深受到曾文溪這條青暝蛇的影響，許多村庄因曾文溪改道而消失，相傳蜈蚣可以剋蛇，因而籌組百足真人蜈蚣陣來克制水患；也隨著台江陸浮以及拓墾，香境亦隨之擴大，然而也因為移墾土地的爭奪，導致村庄間的競爭，輸人不輸陣，各村庄無不出錢出力，由自家庄民自組陣頭於刈香期間賣力表現，除為千歲爺逗熱鬧外，更希望能為村庄揚眉吐氣。
就西港現存的自組陣頭而言，目前逾30陣主要可分成文陣（例如，牛犁歌陣、太平歌、八家將等）及武陣（金獅陣、白鶴陣、宋江陣等），其中有12陣已被市府登錄為文化資產，例如，西港區東竹林保安宮牛犁歌陣，其餘陣頭也都陸續在申請文化資產登錄，例如，安南區本淵寮朝興宮金獅陣等。
然而，隨著少子化、人口外移，以及坊間對陣頭的刻板印象，在在都使村庄陣頭的組成越發艱困，就以金獅陣陣來說，一次香科組訓的花費至少兩百萬以上，但對村庄而已，這是祖先留下來的文化，再困難也要把它傳下去，不可以讓陣頭在這一代斷掉。前面提到的東竹林就是一個例子，東竹林全庄不到百人，但每次香科也是集全村之力組陣出香。
過去百年來，先民們篳路藍縷開墾荒地，胼手胝足的開創台南的發展，蘊育出特有的台南文化，無論是逗趣的牛犁歌、優美的太平歌，還是展現力與美的金獅陣、宋江陣，在在展現人們與土地的連結，透過曲子唱出屬於地方的聲音，透過演武展現出這塊土地的生命力。
唯有越在地，才能越國際，2024年時值台灣燈會在台南及西港刈香240年之際，建議台南市政府將西港刈香陣頭納入燈會演出團體，除了讓全台灣的人看到，屬於台南特色的陣頭文化外，對於那些為陣頭出錢出力的人言，也是一種肯定及支持，對村庄而言，更是無比的光榮。如此，方能展現台南400年深厚且多元的文化底蘊。
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