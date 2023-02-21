港媒：中國對美專家袁鵬改名出任國安部副部長

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這項年度的例行會議，出席官員包括國安部副部長袁亦鯤而引發關注。
文章表示，國安部一直披着神秘面紗，是國務院26個組成部門中唯一沒有公開官網的部門，領導層除部長外，副部長的任免從不公開。
所以，在網際網路上查找袁亦鯤也是「查無此人」。
但文章指出，從會議新聞圖片見到，相應的位子上坐著大陸著名美國問題研究專家、中國現代國際關係研究院院長袁鵬，這就說明，袁亦鯤就是袁鵬。
據指出，中國現代國際關系研究院（CICIR）是國安部下屬智庫，也是大陸研究美國議題的重鎮，國安部前部長耿惠昌、前副部長陸偉忠，都曾任職於CICIR。
文章表示，這個機構對外交往十分活躍，上月先後接待波蘭駐中國大使和美國大使館公使銜參贊。
據介紹，袁鵬是在東北師範大學歷史系世界歷史專業取得博士學位，曾先後在美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）、美國「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）做過訪問學者，歷任CICIR美國研究所副所長、所長、副院長。
袁鵬還身兼中國國際關係學會副會長、中華美國學會副會長、外交部政策諮詢委員等職；他近年的研究範疇已經從美國政治轉向國家安全。
2020年12月，中央政治局的第26次集體學習國安問題，主講者正是袁鵬。
文章認為，當此中美關係多事之秋，他升任國安部副部長，頗耐人尋味。（編輯：曹宇帆）1120221