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PLG／球季過半卻「還在一樓」　鋼鐵人整合得先確定輪換

▲鋼鐵人主帥鄭志龍。（圖／PLG提供）
▲鋼鐵人主帥鄭志龍。（圖／PLG提供）

記者黃建霖/臺中報導

桃園雲豹此前已經花了半個賽季來證明，超級球星不是拯救一支掙扎球隊的解藥；而是必須圍繞那一名巨星找到正確的打球方式以及輪換調度才有可能達到目標。在林書豪加入之後，高雄鋼鐵人距離解決問題還很遠，總教練鄭志龍在受訪時坦言球隊現在「還在一樓」，要和其他已經坐電梯上去的球隊較量，並不容易。

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在上周輸球後，鄭志龍表示球隊有預測到對手的比賽策略，也對此做了練習，因此這不是他們在比賽中出現大量失誤、並且最終輸球的原因。他認為主要還是在於：球隊現在仍處於一個磨合的位置上，傳球、走位都「卡卡的」，沒有很順暢，一碰上對手上強度，就容易在幾個回合失敗後被擊潰。

鋼鐵人加入聯盟後的2個賽季，換了3名外教，體系始終沒能很穩定的建立起來；一直穩定在先發輪換中的球員只有陳又瑋，但現在連他都因為林書豪加入、而改打替補。季中鄭志龍執掌兵符，球隊在整體層面上做出變動，目前看起來，要整合團隊融入「龍式球風」，還需要一段時間。

在新帥磨合期加入林書豪，讓鋼鐵人的化學效應建立過程變得更複雜、更需要時間，鄭志龍認為球隊在18日對上夢想家的比賽，打得太過簡單，捨棄了自己有的快攻和一些半場進攻戰術，球員習慣過半場把球交給林書豪，也讓對手更好去設定攻防策略。

鋼鐵人現在戰績是3勝18敗，距離排名第5的福爾摩沙台新夢想家有5.5場勝差，要在剩下19場內追回這個差距，不僅要一些運氣，球隊也必須立刻找到取勝鑰匙，才有可能。

不過對於一支遭遇傷兵和內部大調整的球隊來說，這談何容易？「這也是鋼鐵人一直不斷重複發生的，這一季我們換到了第3名教練——其他球隊之前怎麼樣不說，至少也在同一套體系下一起打了3個月了，球員彼此之間在場上的默契以及臨場應變都有了——反觀我們現在就還是在一樓。」

「不是說靠紙上的計畫，或者是有著決心，就能突然從一樓跑到八樓，這比較不切實際。我們還是希望書豪加入能帶來一些正面影響，然後看看能在多短時間內能凝聚在一塊。」鄭志龍聊到目前球隊面臨的狀況時表示，「季後賽我們不會放棄，但沒有在擔心這個東西。因為只有專注過程，才有可能達到結果。」

鋼鐵人短期內要解決的問題，可能還是在固定輪換上。周儀翔的報銷讓事情變得比較單純一些，教練團已經確定呂政儒和林書豪會是主力，洋將方面克拉索夫和悟空的搭配，似乎會比鐵米更好一些，功能性強、防守有觀念的藍少甫也會鎖定一個位置。目前似乎只剩下後場方面，要如何決定誰和林書豪搭配。

球隊現在傾向是由外線更穩定、本季三分命中率達43%的王律翔出任先發，而前主控陳又瑋帶領第二陣容，至於具體要怎麼把這樣的調度方式轉化為勝利？鄭志龍說：「我們已經換過2-3套陣容了，這就回到前面說的，其他球隊的配置已經很穩固了，我們卻還在一樓、還在重新的調整，這就是我們目前實際上遇到的狀況。」

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