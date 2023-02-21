PLG／球季過半卻「還在一樓」　鋼鐵人整合得先確定輪換

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鋼鐵人加入聯盟後的2個賽季，換了3名外教，體系始終沒能很穩定的建立起來；一直穩定在先發輪換中的球員只有陳又瑋，但現在連他都因為林書豪加入、而改打替補。季中鄭志龍執掌兵符，球隊在整體層面上做出變動，目前看起來，要整合團隊融入「龍式球風」，還需要一段時間。
在新帥磨合期加入林書豪，讓鋼鐵人的化學效應建立過程變得更複雜、更需要時間，鄭志龍認為球隊在18日對上夢想家的比賽，打得太過簡單，捨棄了自己有的快攻和一些半場進攻戰術，球員習慣過半場把球交給林書豪，也讓對手更好去設定攻防策略。
鋼鐵人現在戰績是3勝18敗，距離排名第5的福爾摩沙台新夢想家有5.5場勝差，要在剩下19場內追回這個差距，不僅要一些運氣，球隊也必須立刻找到取勝鑰匙，才有可能。
不過對於一支遭遇傷兵和內部大調整的球隊來說，這談何容易？「這也是鋼鐵人一直不斷重複發生的，這一季我們換到了第3名教練——其他球隊之前怎麼樣不說，至少也在同一套體系下一起打了3個月了，球員彼此之間在場上的默契以及臨場應變都有了——反觀我們現在就還是在一樓。」
「不是說靠紙上的計畫，或者是有著決心，就能突然從一樓跑到八樓，這比較不切實際。我們還是希望書豪加入能帶來一些正面影響，然後看看能在多短時間內能凝聚在一塊。」鄭志龍聊到目前球隊面臨的狀況時表示，「季後賽我們不會放棄，但沒有在擔心這個東西。因為只有專注過程，才有可能達到結果。」
鋼鐵人短期內要解決的問題，可能還是在固定輪換上。周儀翔的報銷讓事情變得比較單純一些，教練團已經確定呂政儒和林書豪會是主力，洋將方面克拉索夫和悟空的搭配，似乎會比鐵米更好一些，功能性強、防守有觀念的藍少甫也會鎖定一個位置。目前似乎只剩下後場方面，要如何決定誰和林書豪搭配。
球隊現在傾向是由外線更穩定、本季三分命中率達43%的王律翔出任先發，而前主控陳又瑋帶領第二陣容，至於具體要怎麼把這樣的調度方式轉化為勝利？鄭志龍說：「我們已經換過2-3套陣容了，這就回到前面說的，其他球隊的配置已經很穩固了，我們卻還在一樓、還在重新的調整，這就是我們目前實際上遇到的狀況。」