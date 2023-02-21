每人領1300元！機車駕訓補助4月擴大至4萬人

為提升騎乘機車安全，公路總局今（21）日宣布，自2019年起持續辦理機車駕訓補助計畫，因成效良好，今（2023）年擴大辦理補助，補助金額每名新台幣1,300元，名額共4萬名，期間自今年1月1日至11月30日止，只要符合報考駕照資格者皆可申請。
記者黃仁杰／台北報導
公路總局表示，機車駕訓補助自2019年起開始推動，經委託國立陽明交通大學研究報告顯示，統計至2020年，機車駕訓者較未受訓者，違規風險降低32%、肇事風險降低20%，而經統計至2022年，違規風險更降低至56%、肇事風險降低至35%，成效顯著，顯示機車駕訓確實對於機車騎士有提升交通安全效果。
目前全台有駕訓班的機車考場共有72座，費用在2800至3700元不等，今年擴大辦理機車駕訓補助，從2萬個名額提升至4萬個名額，每人補助金額為1300元，今年1月1日至11月30日開放符合報考機車駕照資格者申請，截至目前已有4600人申請。
公路總局提到，今年度除持續辦理補助外，亦透過統一學科教材、術科教練教學手冊、專案訓練等方式，提升駕訓班師資之專業職能，經統計受訓後學員滿意度，對於師資及課程滿意度皆高於9成。透過機車駕訓班接受扎實的交通安全知識及騎乘技巧教學，未來終生皆可受用，近年積極鼓勵業者增設普通重型機車班，目前全台辦理機車班之駕訓班已有76家，讓民眾能夠就近接受機車駕駛訓練，相關資訊可上監理服務網、公路總局網站機車補助專區或洽詢鄰近監理所查詢。