別把蟾蜍放嘴裡！致幻毒腺竟促「盜獵潮」　舔一口就升天

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中蟾毒素算是蟾蜍家族的「必備武器」，大多數蟾蜍都攜帶該毒，作用主要在於令敵人中毒、疼痛，避免受到更多傷害；而索諾蘭沙漠蟾蜍所含的「5-MeO-DMT」則可使人或動物的中樞神經產生興奮感，時間可持續半小時左右。
「5-MeO-DMT」在歐美年輕人之間大受歡迎，1960年代的嬉皮也會直接舔這種蟾蜍的表皮，就此獲取某種快感，效果類似南美亞馬遜原住民的迷幻草藥「死藤水」，包含前世界重量級拳王泰森（Mike Tyson）、美國知名Podcast主持人羅根（Joe Rogan）、拜登總統的兒子杭特（Hunter Biden）等名人，都曾討論過將這種物質用在治療、娛樂、精神目的上。
這種毒素一般通過蟾蜍的眼睛和下巴附近釋放，屬於呈現乳白色的分泌物，吸食過後會引發約30分鐘的強烈的迷幻體驗。雖然從分泌物中可提煉出迷幻藥，但蟾蜍的毒液還有其他有毒物質，直接舔食則會使人體產生頭疼、胸痛、換氣過度、心跳急劇加速與嘔吐等中毒狀況，嚴重者攝入後可能會致命。
目前美國將「5-MeO-DMT」列為一級管製藥品，美國緝毒署亦把「5-MeO-DMT」列為第一類藥物，意即目前這種成分不被接受用作醫療，澳洲法律更將蟾蜍毒素，視為與海洛因一樣的毒品。但紀錄片「漢密爾頓藥典」（Hamilton’s Pharmacopeia）曾在2017年時指出，一名墨西哥醫療從業人員發現索諾拉州的科羅拉多河蟾蜍數量有下降趨勢，原因自然是因為科羅拉多河蟾蜍宛如「移動毒品」的易取得性，導致「蟾蜍盜獵」日益嚴重。
這也造就國家公園管理局的這篇警告貼文，官員們提醒民眾這種蟾蜍身上的腺體會分泌強效的毒素，「若抓牠或把毒素送進嘴裡，那麽你會感到嚴重噁心」，警告那些嘗試盜獵蟾蜍想要體驗「升天快感」的癮君子或青少年們，與此同時科學家們也警告，有鑒於索諾蘭沙漠蟾蜍分泌物的需求在美國社會不斷攀升，危及的不僅是人們，更可能導致該物種瀕臨滅絕。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995