俄烏戰爭週年　民眾黨團籲完善兵役改革盡速到位

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邱臣遠指出，這場延續一周年的戰爭，目前包含美國、歐盟、中國等國家正積極介入，正在持續改變世界格局。俄烏戰爭使得台海穩定再次受到世界各國重視，也讓國人深切了解與戰爭非常接近，除了必須做好備戰準備，更應該為和平做最大努力。近期國際局勢驟變、美中關係持續惡化，台海戰爭風險直線上升，美軍高層示警台海衝突迫在眉睫，國防部應向美方爭取新購武器儘早交付，更要提前訓練，一刻都不得耽擱。
邱臣遠進一步指出，美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫將於春季訪台，屆時中國可能比照去年裴洛西訪台時一樣，做出劇烈反應，政府應及早因應，除了避免擦槍走火，更要設法捍衛台灣主權及民眾安全。
立委賴香伶指出，民眾黨原則上支持役期延長至一年，然而役期改制國軍每年將增加6到7萬可用兵力，與現在相比，所需訓練資源、場地設備都天差地別，「實戰兵」與「掃地兵」不可同日而語。按照目前規劃，新增兵員除了到常備部隊補缺，其餘4、5萬人將由新設立的「海岸守備旅」承接，所需訓練資源、場地設備何時到位，營舍又是否夠用，這些問題政府都還沒能給出答案。
賴香伶表示，少子化浪潮下，台灣出生率連年下滑，青年勞動人口衰減，政府既然徵用寶貴的青年勞動力，就要提出合理且有效的訓練流程。仔細檢視現行國軍資源，基層軍官嚴重不足，去年陸軍專科學校新生報到人數只有規劃的四分之一，靶場稀缺、訓練還需配合周遭居民作息，加上營舍改建進度嚴重落後，都令人懷疑「強化全民國防兵力結構調整方案」能否在2024年如期上路，政府必須確保當前兵役訓練制度及兵源補充符合實際需求，更要有管考機制確保達到預期效果。
立委張其祿表示，近日中國間諜氣球事件發酵造成美中關係出現緊張，雖日前中美雙方在慕尼黑安全會議期間對於「援俄」問題不歡而散，但在氣球事件或俄烏戰爭意見分歧下，美中之間的大國博弈仍有衝突管理機制。反觀台灣政府處理兩岸事務不見彈性及衝突管理，使僵局及危機一再出現，政府必須恢復兩岸務實有效的溝通，並與對岸建立衝突管理機制。
張其祿直言，從去年俄烏戰爭至今台灣有許多可以借鑑的經驗，包含透過人工智慧整合不同來源的資訊、精準建立整體視野、熟悉並進一步引入無人機戰爭的操作與訓練、設法改善台灣武器彈藥不足且難獲外援的問題，更要調整以往「陸權大國」的編制與組織方式，朝「分散式指揮」的方向前進。
張其祿說，民眾黨對兩岸論述總體方針為「兩岸和平、台灣自主」，重視與對岸的交流與溝通，也勇於保衛台灣的自主性及自由民主，做好國家安全準備，不求戰也不畏戰。
民眾黨團呼籲，美國軍方預判台海衝突越發短促，台灣面對戰爭的急迫性也隨之浮上檯面，國防部應該盡快完善一年期義務役訓練，政府也要設法恢復兩岸溝通，避免因資訊不對等造成的情勢誤判，唯有自身做好準備，台灣才能快速因應可能變局。