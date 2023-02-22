PLG／攻城獅《宅男打籃球》企劃第三彈 　聯名球衣開賣

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釋出三款視覺
攻城獅與本土籃球漫畫《宅男打籃球》聯名合作第三彈，洪元建老師為每一位攻城獅球員挑選出經典場上動作，在他的巧手繪製下，各球星的招牌動作完整度令人驚艷。此次合作不僅釋出團隊主視覺，也依場上特性將攻城獅球員分成防守大鎖、撕裂防線、爆擊籃框、瘋狂射手四大組別，設計成四款漫畫封面，歡迎獅紫軍至攻城獅官方粉絲專頁下載設定為手機桌布。
為致敬《宅男打籃球》漫畫中人氣球隊北投溫泉隊，以平均年齡逼近70歲征戰賽場，展現「活到老，打到老」的精神，洪元建老師特別為攻城獅高國豪、朱雲豪、田浩繪製番外篇六格漫畫，以五十年後的新竹街頭籃球場為故事背景，描述三位球星與年輕人街頭鬥牛的趣味故事。第二屆宅男打籃球三對三籃球賽，也首度加開老馬組，鼓勵年長獅紫軍也能保有籃球夢，一起踏上攻城獅主場館享受三對三籃球的激情。
球員版主題聯名球衣採全電繡包邊製成 大幅提升經典球衣收藏價值
攻城獅球團於首季推出宅男打籃球聯名球衣，採用漫畫中主角隊伍「美又大籃球隊」經典配色，推出後即大受好評，熱銷破千件！因此球團決定在本週正式復刻首季宅男打籃球聯名球衣，除了美又大配色外，也另外推出紫白款配色，此次主題聯名球衣共分為昇華版$1,580元；電繡版$2,080元；球員版$3,580元，此三版本球衣皆已於官方商城開放預購。特別的是，本次球員版主題聯名球衣與攻城獅球員出賽著用版本同款，球衣將印有PLG聯盟與球團合作夥伴商標，且胸前中英文隊徽與號碼皆採用電繡包邊製成，成為攻城獅隊史最高等級的市售球衣。
除了聯名球衣外，攻城獅球團還推出《宅男打籃球》系列周邊商品強攻獅紫軍荷包，包含主題球褲、磁鐵、資料夾、毛巾、應援短Tee。應援短Tee採用攻城獅球員漫畫版視覺，並搭配英文名與背號，售價為$1,100元，眾多限量聯名商品獅紫軍要搶要快！
挑戰一日新竹物流SD任務 攻城獅呂奇旻大讚物流士使命必達精神
台灣物流領導品牌「新竹物流」一直都是攻城獅不可或缺的幕後推手，自本季起時常可看見「新竹物流X攻城獅」聯名物流車穿越新竹大街小巷。呂奇旻在上週首度挑戰「一日新竹物流SD(Sales Driver)」，驚喜現身獅紫軍家門，完成攻城獅官方商品配送任務。呂奇旻開心表示：「能夠體驗到各行各業的辛勞是個難忘的經驗，非常佩服物流士的細心與使命必達的精神！」更多一日新竹物流SD影片請鎖定攻城獅官方YouTube頻道。本週末只要至新竹物流官方Facebook或Instagram帳號按讚，並與聯名物流車合照打卡，即可獲得限量好禮，且攻城獅球團將在節間休息時間發送限量新竹物流瑞迪聯名娃娃。