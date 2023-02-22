憂美升息、美俄關係緊張 新台幣收30.504元貶快1角
美國升息疑慮再起，加上俄羅斯祭核武威脅，政治局勢緊張，美股4大指數重挫，美元數重登104，台北股、匯市今（22）日同步走跌，外資在台股賣超逾百億元，並有匯出，新台幣兌美元貶破了30.5元，更一度重貶逾1角，終場收在30.504元、貶值8.9分，也是1月10日以來收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量13.63億美元。
記者顏真真／台北報導
美國公債殖利率持續走高，市場對美國進一步升息前景感到恐慌，加上俄羅斯總統普亭宣布暫停參與美俄條約，擬恢復核彈試爆，政治局勢緊張，美股重挫，台股今日盤中也一度大跌逾200點，隨後跌勢收斂，終場下跌144.23點，15400點失而復得。
在外匯市場部分，美元指數再站上104以上，亞洲主要貨幣兌美元走弱，韓元今日收貶在1304.90兌1美元，日圓兌美元在134.63震盪整理，而離岸人民幣也貶至6.8976兌1美元附近。
至於新台幣兌美元今日以30.46元、貶值4.5分開出，在台股跌及亞幣走弱下，新台幣更進一步貶破30.5元，一度來到30.536元、重貶逾1.19角，雖然尾盤貶幅有收斂，但還是貶破了30.5元，新台幣兌美元終場收在30.504元，貶值8.9分，也是1月10日以來收盤新低價，1月9日收盤價為30.52元。