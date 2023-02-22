特企／日本戰國手遊《最強武士道》　事前登錄開跑！

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《最強武士道》的背景設定於沒落的日本戰國時代，「高天原」八幡神促三矢之力賦予亂世武將，指引他們駕馭「天」之神力以佑眾生。而祂們的宿敵「黃泉國」，以「地」之魔力引誘並放大武將的野心，導致戰亂四起，世界陷入混亂。玩家在本作中將以秀吉的視角跟隨織田信長的征伐，揭開故事背後的謎團。
遊戲中每個角色都將覺醒天、地、水、火、雷之力，新鮮的世界觀設定不僅賦予了戰國武將嶄新的形象，全新的策略玩法更能讓你盡情享受以下剋上的快樂，無論玩家是否為戰國迷，都能獲得不一樣的遊戲體驗。
招戰國風雲人物 擁日本綺麗美人
在冒險過程中，不僅能遇到熟知的織田信長、真田幸村、伊達政宗等眾多戰國名將，同時還有阿市、濃姬、出雲阿國等美人雲集，期待玩家把上百位知名角色招攬至麾下，成為他們唯一的家主大人，輕輕鬆鬆成為萬人敬仰的天下人！
精美寫實畫風 還原戰國真實戰場
本作採用了2D與3D結合的寫實畫風，擁有精美角色立繪及Live 2D動態演繹，3D場景和技能動畫完美重現當年熱血戰場，帶給玩家酣暢淋漓的戰鬥體驗。搭配日本傳統風格作曲，沉浸式還原戰國世界的真實氛圍。
事前預約正式開啟 各路大獎不容錯過
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