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巷仔內／發言人之亂延燒、藍議員爭跳槽　蔣萬安市府堪憂

▲蔣萬安遭批評決策搞小圈圈。（圖／記者陳明中攝）
▲蔣萬安遭批評決策搞小圈圈。（圖／記者陳明中攝）

何哲欣／特稿

台北市政府前發言人羅旺哲日前以「健康因素」請辭獲准，外界質疑逼走羅旺哲的是兩位市政顧問殷瑋與陳果君，不過兩人都否認傳聞。台北市長蔣萬安面對質疑也未多作解釋，僅感謝羅旺哲任內的協助。這不是台北市政府發言人首次變成新聞主角，副發言人徐政璿上任時自稱「資深媒體人」，也遭酸爆。

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短短兩個月的任期，蔣萬安都還沒度過蜜月期，北市府接連的發言人之亂，與行政院前發言人陳宗彥捲入的召妓疑雲，相互輝映，不只傷害蔣市府形象，也讓人對蔣萬安的用人邏輯大打問號。

一名稱職的發言人，本身要具備兩大條件，首先因發言人負責與媒體溝通，必須與媒體間有良好互動，二是謹記自己幕僚身分，絕不能讓自己帶頭放火，逼得長官親自出面善後。但即使兩者兼具，最重要的還是首長的信任授權，一方面能精準掌握首長的想法或團隊政策，一方面也能避免其他團隊成員的干預，甚至扯後腿。

過去同時符合三大要素的發言人，例如行政院前發言人徐國勇、國防部前發言人羅紹和，都善於溝通、了解決策、謹守分際，於是都獲得「最強發言人」的稱號。但更多曾任發言人的政治人物，尤其是媒體人轉任的發言人，因為被視為外人，即便口才好、公關強，也會因為沒參與決策、沒被授權，處處顯得狀況外，最後適應不良，黯然離開官場。

羅旺哲雖因採訪與蔣萬安熟識，但相較於陳國君，競選時就與蔣萬安一起打天下，還一度被傳是副市長人選，加上殷瑋也是陳國君介紹，羅旺哲與蔣萬安的距離，與市政顧問跟市長間的距離，顯然更加遙遠。無法代表市府、代表市長的發言人，功能不彰，猶如盲腸，留著也只是不斷發炎。

但羅旺哲遺留下來的發言人缺，又有誰適合接任？蔣萬安從擔任立委時期、再到競選期間，都遭詬病團隊長期遭小圈圈把持，市長上任後習性不改，小圈圈繼續橫行，也難怪台北市議員秦慧珠乾脆點名，殷瑋接任發言人。否則小圈圈打不破，再找其他人接發言人，恐怕也難逃免洗命運。

短短兩個月，蔣市府人事搞不定、內鬥消息頻傳，不少國民黨台北市議員此時此刻竟又爭相表態，要投入立委選舉，棄議會與市政於不顧。內憂外患夾擊下，蔣萬安市府，已烏雲壟罩，前途堪憂。

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