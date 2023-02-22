巷仔內／發言人之亂延燒、藍議員爭跳槽　蔣萬安市府堪憂

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一名稱職的發言人，本身要具備兩大條件，首先因發言人負責與媒體溝通，必須與媒體間有良好互動，二是謹記自己幕僚身分，絕不能讓自己帶頭放火，逼得長官親自出面善後。但即使兩者兼具，最重要的還是首長的信任授權，一方面能精準掌握首長的想法或團隊政策，一方面也能避免其他團隊成員的干預，甚至扯後腿。
過去同時符合三大要素的發言人，例如行政院前發言人徐國勇、國防部前發言人羅紹和，都善於溝通、了解決策、謹守分際，於是都獲得「最強發言人」的稱號。但更多曾任發言人的政治人物，尤其是媒體人轉任的發言人，因為被視為外人，即便口才好、公關強，也會因為沒參與決策、沒被授權，處處顯得狀況外，最後適應不良，黯然離開官場。
羅旺哲雖因採訪與蔣萬安熟識，但相較於陳國君，競選時就與蔣萬安一起打天下，還一度被傳是副市長人選，加上殷瑋也是陳國君介紹，羅旺哲與蔣萬安的距離，與市政顧問跟市長間的距離，顯然更加遙遠。無法代表市府、代表市長的發言人，功能不彰，猶如盲腸，留著也只是不斷發炎。
但羅旺哲遺留下來的發言人缺，又有誰適合接任？蔣萬安從擔任立委時期、再到競選期間，都遭詬病團隊長期遭小圈圈把持，市長上任後習性不改，小圈圈繼續橫行，也難怪台北市議員秦慧珠乾脆點名，殷瑋接任發言人。否則小圈圈打不破，再找其他人接發言人，恐怕也難逃免洗命運。
短短兩個月，蔣市府人事搞不定、內鬥消息頻傳，不少國民黨台北市議員此時此刻竟又爭相表態，要投入立委選舉，棄議會與市政於不顧。內憂外患夾擊下，蔣萬安市府，已烏雲壟罩，前途堪憂。