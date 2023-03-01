旅遊減塑突襲上路1／飯店陳情　備品業者千萬庫存挫咧等

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受該草案衝擊最大的是受限制品項的製造商和經銷商，再者則是飯店、民宿等旅宿業。不過從上游到下游至少六家備品向《NOWnews今日新聞》反映事前完全沒有被通知也沒有收到公文，都是透過新聞才得知草案內容，政府單位事前也沒有任何溝通和討論，業者根本猝不及防。「我永遠記得那一天！」北部最大飯店洗沐用品的代理商Lucas回想當天接到飯店的訊息才得知草案預告「我從日月潭開車回台北，我路上電話從來沒有斷過，然後一直都有插播。我那天最起碼跟快30間的飯店業者在做溝通。」Lucas說明備品業者有些跟飯店的合約剛簽完，除了倉庫內短期半年到一年的備品庫存量外，已經跟國外下的訂單更無法取消；備品製造商的塑膠原料、刷毛等原物料訂單也準備了至少一年份，該業者指出如果草案真的在7/1上路，整體損失至少高達1500萬元。
另一方面，受草案影響的旅宿業者雖然有收到公文，但大多事前沒有得知相關消息。新竹市旅館同業公會指出減塑政策固然是立意良善，但期待政府跟業者和消費者多點溝通協調，減少旅宿接到客訴的風險和頻率，另外旅宿業者也需要長一點緩衝期消化備品庫存，同時向消費者宣導和研討因應作法，同時經營商旅的新竹市旅館商業同業公會理事長薛憲徽分享旅宿業第一線的心聲說：「因為長期都是含備品，一下轉型要個別收費，消費者的反彈非常大。」
台北君悅酒店公關李竺祐說明草案公佈前曾受邀到環保署溝通草案內容，當時已現場說明草案上路可能遇到的狀況，後續也跟環保署持續溝通，不過對飯店來說目前草案的內容不夠明確，君悅強調業者需要多一點時間向國內客人宣導，也希望政府以勸導代替強制規範。
備品業者和旅宿業都不滿環保署草案從預告到上路時間太倉促，備品業者主要訴求為希望草案增加緩衝期，至少延後至2024年底再上路，後續將彙整同業意見後赴環保署陳情。而旅宿業者也將透過旅館商業同業公會和觀光旅館商業同業公會向主管機關陳情。
對於各界意見環保署環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌說明，草案公告後還在搜集意見階段，3月1號將和交通部觀光局、各縣市衛生局召開公聽研商會，接著3月7號也將召集業者公會、相關團體開會，後續再對草案內容做綜合評估，如果草案內容有重大改變，環保署會再重新預告相關草案。
王嶽斌說明，我國每年一次用旅宿用品廢棄物在COVID-19疫情前推估約8000噸，該草案預計可減少三成一次用旅宿用品廢棄物，也就是每年約減量2500噸。他表示，環保署鼓勵業者以按壓式大瓶盥洗用品取代一次用包裝，預期一次用盥洗用品減量幅度最大。