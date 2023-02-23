別看輕草食小可愛！山羌藏「秘密武器」 未必輸肉食動物
臺灣原生鹿科動物中，除了大家耳熟能詳的梅花鹿以及水鹿外，時常在低海拔山區出沒的「山羌」，其實也是同科成員之一。牠們的體型在鹿科當中尤為嬌小，乍看之下，就和一般中型犬沒什麼兩樣，不過看似溫和的山羌，卻有著令人不容小覷的力量。
編輯中心/綜合報導
山羌的中文俗名中，雖然沒有任何與「鹿」相關的字眼，但雄性個體們仍然如同其他鹿科動物一般，頭上擁有每年定期會脫落的一對角，只是山羌的叉角尺寸小上許多，這對叉角能夠在牠們需要爭奪地盤、宣示主權等的時候，發揮良好作用。
但除了叉角外，山羌其實還有一個較不為人知的秘密武器，那就是：尖銳且鋒利的「獠牙」；這種牙齒平常並不會隨意顯露在外，只有牠們感知到危險或需要打架防禦時，才會立刻派上用場！身為草食動物的山羌，儘管不需要以強壯的犬齒撕咬食物，但這對「獠牙」的銳利程度卻未必亞於肉食動物，只要輕輕劃過，就足以割開對方的皮膚，傷害力道可說是非常強大。
由於山羌的獠牙不會主動外露，因此人們在野外看見牠們時，可能會因為那溫和可愛的長相，進而產生想要觸摸與玩耍的舉動，這麼做不僅會對性格膽小且生性害羞的山羌造成驚擾，更可能忽略「獠牙」所帶來的殺傷力，以及埋藏在背後的潛在危險，導致讓自己在無意間受到傷害。
臺北動物園提醒大家，其實不光是山羌，遇到任何野生動物時，即使我們感到再驚喜，都應該盡可能地與牠們保持適當距離，讓每個物種都能享有各自最舒適的生存空間與需求，唯有在遠處靜靜觀察、目送牠們離開、不打擾其生活，才是保護野生動物的根本之道！（編輯：李惠婷）