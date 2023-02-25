連假全台賞櫻攻略　旅遊電商平台揭新趨勢

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除了經典行程，陳思穎也推薦近年相當流行的露營景點，同時賞櫻，如新竹五峰的愛上喜翁豪華露營區，不僅群山環抱、雲霧繚繞，園區更種有上萬棵櫻花樹，可搭配一泊四食方案，在櫻花樹下享受唯美的下午茶時光或豪華海陸全餐，同時將白天的粉嫩櫻花與星空下的浪漫夜櫻一網打盡。
此外，位於高雄的遠山望月溫泉風呂露營區，種植了近千棵被譽為泰國櫻花的「花旗木」，跟櫻花一樣是浪漫的少女粉色，花期約在3月下旬至4月下旬，也是在櫻花季之後適合前往欣賞的好去處，賞花同時還可在半露天湯屋享受有美人湯之稱的碳酸氫鹽泉，為浪漫的春天增添樂趣。
全新景點還有2022年底全新開幕的高雄「千野村日式景觀餐廳」，不用出國就能體驗濃濃日本味。入園處即可看見紅色鳥居、燈籠街及紙傘牆等超人氣打卡地標，旅客可穿著和服漫步在櫻花步道下，還有和服體驗活動，園內販售的團子、鯛魚燒、章魚小丸子等日式餐點，更讓人彷彿置身在日本參加慶典。
櫻花季除了帶動國內旅遊爆發，也可能看見不少外國觀光客，陳思穎表示，從去年下半年開始，我國邊境解封自然帶動外國客來台觀光，與以往不同的是，外國觀光客來台灣的時間變長，平均可以來到6天以上，且比較彈性且動能較強的租車自駕遊也成為疫情後旅遊的新趨勢，相較於疫情前成長至少20%，台灣四季都能遊玩的優勢也帶動旅客在台灣玩的更加深入，除了回鍋台灣經典的熱門旅遊行程，租車全台走透透成為熱門的旅遊商模，尤其受到港澳、韓國客喜愛，也可能帶動國內賞櫻花旅遊潮。