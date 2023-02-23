匈牙利政要訪捷安特工廠！「大使騎車」躍當地媒體頭版
匈牙利近年吸引日本、韓國、中國等亞洲企業設廠投資，台灣自行車品牌捷安特（Giant，巨大機械）也在2018年於當地聘雇員工設廠，日前駐匈牙利代表處大使劉世忠邀請匈牙利政要參訪當地生產基地，跨黨派國會議員與市府團隊隨行外，這趟參訪也登上當地媒體頭版，展現經貿外交成果。
國際中心楊智傑／綜合報導
台灣「巨大機械」在匈牙利僱用600多名員工，並於距離布達佩斯東方一小時車程的「珍珠市」建立生產基地。我駐匈牙利代表處大使劉世忠日前邀請了名匈牙利跨黨派國會議員和助理、珍珠市市長和市府團隊前往參訪，匈牙利中央與地方等重要媒體也同行報導。
行程中，匈牙利參訪團與駐匈大使劉世忠試騎捷安特生產的電動自行車，並參觀巨大機械先進生產設備與自動化流程，說明台灣在全球自行車供應鏈所扮演的關鍵角色。劉世忠也以匈牙利語於致詞時強調，在歐盟27個國家中，匈牙利是台商投資總金額佔第2位的國家，僅次於荷蘭；同時呼籲匈牙利各界增強與台灣經貿合作，讓台灣和匈牙利成為「巨大」的經濟國。
匈牙利媒體《赫維什日報》（Heves Megyei Hírlap）也在22日將匈牙利政要參訪的行程刊登於報紙上，更將劉世忠騎乘捷安特電動自行車的照片置於頭版相當吸睛，不少參訪議員也在社群媒體上分享訪後心得與照片。