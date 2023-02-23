特企／《新 小森生活》3月1日正式上線　開發起源曝！

《新 小森生活》的世界設定受到日式田園治癒電影的啟發，製作人的夢想就是製作一部田園詩歌般的治癒模擬經營遊戲，因為在現實中，大家往往因為生活節奏太快或是工作壓力感到焦慮，製作人希望可以打造一個能讓人短暫放鬆、暫離喧囂的環境。遊戲一開始從來自奶奶的神祕信件揭開故事序幕，在城市中生活久居的少女花音，逐漸對日復一日的生活感到厭倦，在閱讀奶奶信件內容後，決定回到幼時曾經生活的小森村，沒想到在前往村莊的路途意外闖入了隱藏不為人知的神明世界，從此展開意想不到的探索旅程和田園療癒新生活。
和之前版本相比，《新 小森生活》降低了遊戲畫面飽和度和明暗對比度，讓畫面看起來更和諧，創造樸實溫暖的氛圍，更增加田園雅緻的感覺。在遊戲中，玩家可以一步步打造自己喜愛的生活空間，在住宅中添置自己喜愛的各類家俱裝潢，在房子週邊空間自給自足耕種植物蔬果，烹調作物製作菜餚，還能飼養寵物陪伴一同生活。除了自己的生活空間外，村落中有著各式各樣的人物等著玩家互動交流，村落外也有神社、森林、海邊不同的活動區域，玩家可以釣魚、狩獵，盡情享受不受拘束的自在田園生活。
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《新 小森生活》
作品分級：12+輔導級
代理廠商：熱酷科技
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