林依晨穿睡衣、大素顏！40歲真面目曝光 網友：放飛自我
「國民女神」林依晨與老公林于超結婚8年多，前年10月產下第一胎女兒「小小林」，她產後迅速復工，目前在正在趕拍影集《不夠善良的我們》，近日林依晨在粉專上傳全素顏、零修圖自拍，網友驚呼：「40歲這樣合理嗎？越來越放飛自我！」吸引5.3萬人瀏覽、按讚。
娛樂中心／綜合報導
林依晨為慶祝出道21週年，26日將舉辦粉絲見面會，她近日發文宣布活動dress code是睡衣派對，並附上一張示範照片，只見林依晨頭戴蝴蝶結髮帶，穿蘑菇圖案睡衣，臉上完全沒化妝，在浴室拿手機嘟嘴自拍，故作嬌態，十分俏皮。
已年屆不惑的林依晨，沒開濾鏡，裸肌示人，膚質晶瑩剔透，嫩白無暇，幾乎看不到一絲細紋或痘疤，彷彿水煮蛋表面，林依晨寫下：「期待大家用心打扮！愈吸睛或愈有創意的愈有機會得到特別獎項唷！真的不好意思穿睡衣來也沒關係啦！只是就得眼巴巴地看著別人拿獎囉！」
大批網友看到照片議論紛紛：「怎麼會狀態那麼好！40歲這樣合理嗎？感覺依晨當媽媽之後越來越放飛自我」、「皮膚也太好了」、「依舊那麼少女」、「沒變化，妳看起來還年輕」、「皮膚無敵...為何沒黑頭，真好」、「素顏也太美了吧」、「我都長大了...怎麼妳還保持那麼好」！（編輯：楊穎軒）