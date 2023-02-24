NBA／GM成勇士王朝存續關鍵　美媒：他和球隊核心很親密

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在1月26日時，《The Athletic》記者Sam Amick、Marcus Thompson III和Anthony Slater發表聯合報導，深入探討了為什麼勇士隊可能會失去Myers，其中原因包括了球團的雙向計畫、Myers個人另外的事業發展，以及他對於自己下一份合約的薪資要求。
該報導其中一段寫道，「除了Curry，Kerr和Draymond Green與Myers的親密關係也是眾所周知的。Green下個賽季有球員選項，可以選擇離開；Kerr目前的合約將在下賽季後到期。Dunleavy(籃球事務執行副總裁)是Myers的得力助手，是被他帶進來球隊的。這支球隊中的幾位關鍵人物都和Myers有著密切的聯繫，這就是為什麼他的離開有可能成為一個時代結束的第一張多米諾骨牌。」
ESPN王牌記者Adrian Wojnarowski在去年12月的報導，Myers的合約將在今年6月到期，而他與勇士隊的續約談判目前暫時處於停滯狀態。Myers認為他應該與聯盟中薪酬最高的幾位高級主管拿到同等級的薪資，畢竟他確實做到了讓主力核心成員很滿意。
根據NBCS勇士隨隊記者Monte Poole在節目上的說法，Myers的續留問題在球隊中引起很大的關注，「有人擔心這可能是最後一舞。 如果Bob離開，我知道Steve(Kerr)會很傷心，Steph(Curry)也會很失望。」