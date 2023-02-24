變裝歌舞秀《Judy秀：美可敵國》來台！酷兒視角唱美國史

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泰勒・馬克打造全球矚目的變裝皇后judy，自2016年起啟動包括紐約、倫敦、柏林、阿姆斯特丹等數十個城市，超過200場《Judy秀：美可敵國》（A 24-Decade History of Popular Music）的巡迴演出，將美國自建國以來240年的歷史切分成24個小時，從流行音樂中梳理出社會史，連續4個晚上，演出4場各6個鐘頭的表演（首場演出為連續24小時），用高度沈浸且極富娛樂效果的演出形式，企圖以酷兒觀點重新建構一部美國史，包括前美國國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）都是這場演出的觀眾之一。
兩廳院提到，本次來台演出，泰勒・馬克帶來2小時濃縮版，將擷取原24小時版本中各年代的核心段落，讓台灣觀眾更直接感受到原作中最精髓的魅力。泰勒・馬克興奮表示：「已經等不及要把最好的演出呈現給大家！」
至於演出歌單與談話內容如何決定？他提到除了邀請台灣變裝皇后簡詩翰（Hannah）共演幾個段落外，更希望能在了解台灣文化的知識背景下構思，因此多次與台灣團隊會議討論到第一位跨性別閣員唐鳳、躺平族、父權社會中的女權平衡、台灣與中國的政治關係等議題。
造型方面，則由美國著名超現實主義服裝設計師「炫目機器」（Machine Dazzle）一手打造。從華麗的頭飾到服著上乖張的結構，顯然已經超越了扮裝，昇華到建築與雕塑的境界，甚至完全重塑表演者的身體。
音樂總監則由2017年與泰勒・馬克共同贏得甘迺迪戲劇獎（Kennedy Prize for Drama Inspired By American History）殊榮的馬特．瑞安（Matt Ryan）擔任。本劇亦曾獲選「紐約時報」2016年最佳表演、最佳戲劇及最佳音樂。
由國家兩廳院主辦泰勒・馬克《Judy秀：美可敵國》，於2月24日至2月26日在國家戲劇院華麗登場，更多訊息詳見網站。