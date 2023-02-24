電價恐調漲？陳建仁稱「3月審議」：一定兼顧民生物價
行政院長陳建仁今（24）日首次到立法院備詢，針對經濟部將在3月3日召開電價費率審議委員會，讓不少民眾擔憂，是否電價可能調漲。對此，陳建仁答詢表示，電價調漲是由審議委員會進行，必須經過詳細推算，但一定兼顧民生物價，並提到3月份就會做審議決定。
記者翁子竣／台北報導
立法院今邀陳建仁率部會閣員赴立法院施政報告並備質詢。民進黨立委賴惠員質詢詢問，3月召開電費費率審議會，會不會討論電價問題？經濟部長王美花答詢首先回應，俄烏戰爭讓國際燃料成本，包括燃煤、天然氣都大幅上漲，最近稍微回落，經濟部將責成台電就相關燃料成本結構、國際情形與國內物價等做綜合討論，電價審議會也會就各項因素做出審議。
賴惠員表示，報紙每天報導物價暴漲，民眾叫苦連天，南部吃的方面最平民，但現在連一碗50元的滷肉飯也再漲，特別條例通過後，其中補貼台電500億，政院也編了1500億，總共2000億，是否能夠補貼台電虧損？王美花回應，去年對用電大戶有調漲電價，但對民生用戶並沒有漲，對民生穩定很有幫助。
賴惠員繼續指出，每個國家住宅電費都一直漲，甚至包括韓國都在漲，能否解釋什麼是合理電價？能否不調漲？陳建仁回應，電價調漲由審議委員會進行，但在電價決定過程中，穩定民生物價是重要考量，因此他們在調整過程中，「一定會來兼顧民生物價」，但這都需要經過審議委員會詳細推算。賴惠員追問，3月會宣布民生電費是否調漲？陳建仁說，會來審議。