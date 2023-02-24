NBA／勇士未能打出衛冕軍表現　主帥稱丟失防守是關鍵

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勇士上賽季在季賽的防守效率106.9，為聯盟第一；場均失分105.5，聯盟第3；限制對手命中率僅43.8，聯盟第2；限制對手三分球命中率33.9%，聯盟第3。而且他們將這樣的表現帶到了季後賽，並最終拿下了總冠軍。
但本季至今，勇士防守效率115，排聯盟第20；場均失分118.5，聯盟倒數第4；對手命中率47.4%，聯盟第15；對手三分球命中率36.3%，聯盟第18。這些跡象顯示他們已經沒有冠軍賽季的防守壓制力。
Kerr坦言球隊交易來Gary Payton II就是為了加強外線防守，「一年前我們在聯盟防守是前二水準，所以我認為我們有這種能力，希望接下來球隊能保持健康。」
另外，Kerr也透露了他對於Jordan Poole防守的看法，他認為這位新星在專注於此事上時的表現很不錯，「大部分時候他守得很好，但他和許多球員一樣，有時候會失去場上注意力，不過他正在慢慢變好。」
勇士本賽季防守能力的下滑，應該也和冠軍功臣的出走有關，除了前面提到的Payton剛剛回歸外，Otto Porter Jr.、Juan Toscano-Anderson、Nemanja Bjelica都已經不在隊上，而這些人是幫助勇士上賽季有效限制對手攻擊籃框的重要球員。