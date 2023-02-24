NBA／KD有望回歸！太陽完全體即將登場

NBA／勇士未能打出衛冕軍表現　主帥稱丟失防守是關鍵

▲金州勇士總教練Steve Kerr。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士總教練Steve Kerr。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

衛冕軍金洲勇士目前戰績29勝29敗，在西區排名第9，顯然不能讓人滿意。總教練Steve Kerr在受訪時點出，球隊最需要改進的部分是防守，也相信他們有能力做到，畢竟在上個賽季灣區還是聯盟前二的防守球隊。

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在被媒體問到目前最擔心球隊的部分是哪方面時，Kerr直言就是防守，「我們的進攻很好，場均助攻次數(29.9次)是聯盟第一，我們有自己的風格，球員知道自己在做什麼。最近失誤的控制也更理想了——我不擔心我們的進攻，但我們必須守住對手。」

勇士上賽季在季賽的防守效率106.9，為聯盟第一；場均失分105.5，聯盟第3；限制對手命中率僅43.8，聯盟第2；限制對手三分球命中率33.9%，聯盟第3。而且他們將這樣的表現帶到了季後賽，並最終拿下了總冠軍。

但本季至今，勇士防守效率115，排聯盟第20；場均失分118.5，聯盟倒數第4；對手命中率47.4%，聯盟第15；對手三分球命中率36.3%，聯盟第18。這些跡象顯示他們已經沒有冠軍賽季的防守壓制力。

Kerr坦言球隊交易來Gary Payton II就是為了加強外線防守，「一年前我們在聯盟防守是前二水準，所以我認為我們有這種能力，希望接下來球隊能保持健康。」

另外，Kerr也透露了他對於Jordan Poole防守的看法，他認為這位新星在專注於此事上時的表現很不錯，「大部分時候他守得很好，但他和許多球員一樣，有時候會失去場上注意力，不過他正在慢慢變好。」

勇士本賽季防守能力的下滑，應該也和冠軍功臣的出走有關，除了前面提到的Payton剛剛回歸外，Otto Porter Jr.、Juan Toscano-Anderson、Nemanja Bjelica都已經不在隊上，而這些人是幫助勇士上賽季有效限制對手攻擊籃框的重要球員。

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