NBA／魔術Carter補籃絕殺活塞 Wiseman籃板數創本季新高
奧蘭多魔術今日對戰底特律活塞，這場比賽雙方一路纏鬥到末節最後一刻，最終魔術靠著前鋒Wendell Carter Jr.的補籃絕殺，以108:106險勝。此役前勇士榜眼中鋒James Wiseman的表現不錯，也受到關注。
記者黃建霖/綜合報導
本場比賽最後一刻雙方戰成平手，魔術最後一擊交給了新科狀元郎Paolo Banchero，他雖然上籃不進，但隨後跟上的Carter直接補籃，打進致勝2分，時間同時也到點，幫助球隊拿下勝利。
Carter這一場出戰31分鐘，13投5中，得到14分14籃板2助攻，14籃板也是他個人本季新高；大前鋒F. Wagner得到魔術全隊最高的21分，團隊合計有7人得分上雙，Banchero得到11分6籃板6助攻。
活塞方面，交易截止日前被勇士送走的Wiseman，試圖在汽車城重新打出身價，今天他表現不錯，出賽23分鐘，10投4中，得到8分10籃板1阻攻。特別是在決勝時期仍能留在場上，證明自己有這樣的能力做到教練的要求。
此外，Wiseman本場的10籃板也是他個人本季新高，此前的紀錄為7籃板，是在去年10月19日對上湖人時所寫下的。