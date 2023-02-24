T1／大翻轉！雲豹申訴成功　聯盟調整3人禁賽場次和罰款

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不過在此之後，官方還是受理了雲豹球團的申訴後重新討論，並經由常務理事會複查，決定翻轉之前的相關判決，盧捷閔、羅振峰、曾品富德懲處改為罰款2萬5千元整，記點2點(禁賽一場)。
聯盟對此說明如下：「考量T1 LEAGUE 規則暨裁判規章第三條第十點第二款，尚無足夠證據證明桃園永豐雲豹盧捷閔、羅振峰、曾品富三位球員相關行為符合『該行為舉止導致鬥毆者或意圖及可能性導致對方嚴重受傷者：處罰款五萬元整，記點6點（禁賽三場）』。經常務理事會無異議通過，渠等之行為較適用「攻擊性揮肘(接觸點在頸部以上)、揮拳、踹踢、膝擊、頭擊等非籃球正常動作，或實質參與鬥毆者：處罰款二萬五千元整，記點2點（禁賽一場）」。
另外，針對雲豹董事長劉晉良自觀眾席衝入球場，並出腳攻擊台灣啤酒英熊助理教練林玠禾，懲處改為處罰款二十萬元整，禁賽20場。
除了判決公告，聯盟還特別發表聲明，「為防止相關衝突事件再次發生，T1聯盟除加強球團溝通與球員教育，亦將於常務理事會通過後公告調整相關T1規章內容，爾後對於場上衝突、鬥毆等相關罰則，將有更明確且嚴格之規範，盼球團與球員共同遵守。 另T1聯盟亦呼籲桃園永豐雲豹與台灣啤酒英熊球團，針對此次參與事件之相關隊職員與球員另行教育與懲處，善盡職業運動之社會責任。」