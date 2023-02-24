Gogoro購車好康不間斷　這3大誘因超吸睛！

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2023年剛開始，電動機車龍頭品牌 Gogoro 便率先端出牛肉，不僅將最新SSmartcore 智駕電控核心下放到全新 Gogoro Premium，這就如同電腦需要 CPU，手機需要處理器一樣，要做到更先進的智慧功能，唯有搭載強勁的處理器，不僅開創電動機車的先例，同時也宣告電動車正式進入「智控時代」。
可別以為高規功能的加入，便是漲價的開始，這次Gogoro便讓你意想不到！繼 Gogoro VIVA MIX 降價之後， 全新 Gogoro Premium 配備大幅升級，售價卻調降為86,800元，可以看出 Gogoro 持續降低消費者入手電動機車門檻的決心！
全新 Gogoro Premium 配備汽車等級 LED 頭燈，行駛能見度大幅提升，讓行車更加安全，以及獨家專屬 G2.2 水冷馬達，輔以 FLO DRIVE 運動化皮帶傳動系統，打造平順駕馭感，運轉噪音更低、動力傳輸更耐用，也讓保養更輕鬆；此外，如果講究隨時與愛車連線的你，更可以選配「 LTE 遠端連網服務」，透過 Gogoro App，車主隨時隨地24小時都能接收訊息通知、遠距指令與控制、和即時連線的車況檢查。
SSmartcore 智駕電控核心 解鎖超乎想像進階功能！
能夠做到遠端智能的使用情境，就不能不提到這次最大升級的「 SSmartcore 智駕電控核心」！作為機車大腦，滿載強大的運算能力，為二輪產品線首創智慧造車平台。Gogoro 的 SSmartcore 是新一代智慧電控平台，借助平台的 ECU 與 MCU 升級，擁有更高的運算效能，能夠實現更複雜的感測器資訊感知與馬達控制，同時還強調可藉雲端升級與付費解鎖進階功能。
補助最高$37,980！試乘、購車再抽東京雙人來回機票
有了誠意滿滿的規格和價格，官方宣布即日起至3月19日前入手全新 Gogoro Premium，就加碼贈送 TCS 循跡防滑系統標準版、定速巡航模式。若搭配政府汰舊換新補助方案，最高可享29,300元電動機車補助；另外，若是桃園市民符合設籍一年以上，18 歲以上 30 歲以下，或育有同設籍桃園市的 6 歲（含）以下幼兒條件者，再享原車價 95 折優惠；以上２項條件都符合者，補助最高可達37,980元；2月28日前前往全台門市試乘或購車，還有機會抽到東京雙人來回機票。