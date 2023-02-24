UBA／游艾喆雙獎三連霸　阿拉薩、溫品淳順利完成連莊

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女一級部分，兩屆得分后臺灣科大陳芷英連三年站上頒獎台，雖遭逢膝傷、無緣衛冕，攻守端卻拼勁依舊，以場均13.1個首獲籃板獎項殊榮，期待下季康復回歸。唯一蟬聯后座的則是臺灣大學溫品淳，她稱職擔當禁區屏障，含單場賞清大7鍋，場均2.1阻攻、個人二連霸，同時延續兩名畢業學姊葉依婷、邵雨的腳步，臺大連5季拿下阻攻寶座。
個人獎也有新面孔，102學年度後女一級助攻紀錄保持人、文化大學劉倩伶繳征戰UBA五季以來代表作，場均6.4助攻接棒學妹、兩屆得主黃巧鈞，替文化連三屆守住助攻后座，加上以場均3.5次再拿抄截獎項，首度入選就雙料肯定，也是本季唯一「雙冠后」。同樣初體驗的還有臺灣大學吳瑋茹，預賽對戰北商豪取48分、刷新女一級紀錄，最終也以場均22.5分一舉衝上得分榜首位。
此外，3月2日前上momo購物網參與「UBA人氣球員票選」，還能支持喜愛的球員拼最終爭奪新人王、后的機會（新人獎項採網路票選30%、攻守表現30%、媒體票選40%綜合評選），投票再抽決賽門票與豐富好禮。UBA女一級六強賽事甫落幕，而男一級八強複賽將於明(25)日起至3月4日臺北體育館4樓接續開打，賽事全程轉播，也歡迎球迷連假到場觀賽，一同見證最終四強出列。