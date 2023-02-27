這音樂賽事連蘇打綠都大推　阿福：「跨進專業敲門磚」

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咖啡廣場已連續11年舉辦音樂挑戰賽，獎項每年都改造再升級，讓其成為不少年輕學子、音樂人支持與挑戰的夢想舞台！前兩年因應疫情調整部分實體賽制內容，而今年除了維持一貫的大獎獎金外，咖啡廣場也特別邀請到樂團蘇打綠的團長阿福、創作歌手小魏魏嘉瑩、金曲怪物新人李浩瑋 Howard Lee、八十八顆芭樂籽主唱阿強，與獨立樂團P!SCO主唱小論等重量級專業音樂人擔任評審，給予學生專業評選與建議。只要入圍複賽，原創歌曲就能錄製專業Live Session影片；同時評審團更將挑出最具有潛力的學生，登上校園演唱會、音樂祭等更大的平台，豐富的獎項與舞台機會，讓評審阿福也直呼：「如果你有實力，這就是跨進專業歌手的敲門磚！」
創作歌手小魏魏嘉瑩首次擔任大使 攜手「學長」王Aden力邀大家站出來！
給予學生「真正協助」的品牌理念與用心，也讓專業音樂人紛紛響應、力推這場音樂賽事！擁有數首百萬點擊金曲、演唱會場場秒殺，更經常受邀出席各大音樂節演出嘉賓的創作歌手小魏魏嘉瑩，本次不僅擔任評審，更作為賽事推廣大使鼓勵學生音樂人參賽，魏嘉瑩分享道，自己曾經也沒有想過能夠有當歌手的機會，但因為「喜歡音樂」而沒有放棄，所以才有了現在的舞台，而咖啡廣場為學生們打造的音樂挑戰賽，是真的透過許多方式協助學生實現夢想，力推大家來參賽！
除了魏嘉瑩外，身為咖啡廣場音樂挑戰賽的「學長」、R&B新星 王Aden，也擔任本次的特別大使。2018賽事結束後，2019年隨即與咖啡廣場共同打造品牌主題曲〈站出來〉，藉此也讓他接觸更多專業音樂人，後續更獲得多位知名歌手的邀約合作，王Aden也鼓勵大家：「如果你知道自己愛音樂，也期待自己的未來，那就跨出舒適圈，站出來吧！」
「2023 咖啡廣場音樂挑戰賽11」今年換你站上音樂祭
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報名時間：即日起至2023年03月31日(三) 23:59止。
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