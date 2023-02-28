勤奮訓練！洪孟楷分享居家運動菜單 每天120個伏地挺身
不少民眾由於平時飽受上班、上課辛勞，228連假期間選擇與親朋好友聚餐享用美食；但要注意，若未節制可能一個不小心就導致體重飆高，而適度運動揮灑汗水，就是避免肥胖的根本辦法。平時公務繁忙，但仍熱愛運動的國民黨立委、文傳會主委洪孟楷接受《NOWnews 今日新聞網》採訪時，就分享了他的每日居家運動菜單，包含做120個伏地挺身、240個仰臥起坐和深蹲120下。他強調，維持每日運動習慣，平時跑行程也比較不會累，鼓勵民眾也可以多多運動。
記者翁子竣／台北報導
今年剛滿40歲的洪孟楷，身兼立法委員與文傳會主委，平常公務行程滿檔相當繁忙；但在每日行程結束後，他仍會挪出時間運動，維持良好體態。回憶開始運動契機，洪孟楷說，其實他從大學時代就熱愛運動，還參加了系上的壘球隊，後來到美國南加州大學念書後，發現美國人跑健身房風氣很盛行，自己班上的同學都會去，設備也都很不錯。
洪孟楷進一步提到，後來他回台灣投入選舉，雖有時跑選舉行程很疲勞，但晚上仍舊會挪出30分鐘跑步，除了運動後有較好入眠的作用外，也有紓解疲勞的效果，因此一直以來都有在持續運動，身材更是沒有變過，「我的體重65公斤，差不多已維持20年，身型跟體重都一樣」。洪孟楷也打趣說，「我很多條牛仔褲已經10多年了還可以穿。」
不過，很多民眾因下班時間較晚，回到家恐怕已經晚上8、9點，實在難以每天到健身房報到運動。對此，洪孟楷分享了他平時在家運動的方式，他表示最常做的就是利用瑜珈墊，每天晚上固定做120個伏地挺身、240個仰臥起坐還有120下深蹲，這是他的每日菜單。
倘若比較有時間，洪孟楷說，他也會到社區健身房，使用啞鈴進行重量訓練，訓練身體幾大塊肌群。最後，洪孟楷也推廣運動好處，除了身材好買衣服方便，更不需名牌襯托自己，且平時有運動的習慣，即便行程很多，也較不容易疲勞，「休息一下充完電，就可以立馬再上工！」