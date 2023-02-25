WBC／經典賽來台第一隊！「紅色閃電」古巴隊來了

NBA／威少轉隊首戰就打到2OT　兩隊破多項紀錄合砍351分

▲Russell Westbrook生涯首次代表洛杉磯快艇出戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲Russell Westbrook生涯首次代表洛杉磯快艇出戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「威少」Russell Westbrook轉隊後的首戰，洛杉磯快艇就和沙加緬度國王上演了一場可能將載入史冊的進攻大戰，兩隊歷經二度延長賽，最終國王以176:175獲勝。

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本場比賽兩隊彷彿不設防，整場幾乎都維持在超過6成的超高命中率，一路激戰到了延長賽，雙方形成162:162平手，之後Paul George兩罰全中，幫助快艇取得領先。

之後主客隊各有幾次出手機會被浪費，讀秒時刻M.Monk切入禁區被Westbrook犯規，他兩罰全中追平比數，時間剩下20.4秒。快艇喊出暫停。之後快艇執行最後一擊，但雙星被包夾，George勉強出手未進，比賽進入二度延長。

再戰5分鐘，快艇用中鋒Mason Plumlee換下George，增強護框，收到不錯的效果，打出了一波6:0的攻勢，不過國王靠著罰球和外線反打一波7:0的小高潮，在最後36.1秒取得1分領先。接著Leonard跳投沒進，國王保護籃板，拖完時間後，快艇還有6秒可以進攻，但Nicolas Batum外線跳投沒進，比賽就此結束。

Westbrook全場13投7中，得到17分14助攻5籃板；Leonard得到44分4籃板4助攻，George攻下34分10籃板5助攻，團隊命中26記三分球，破隊史紀錄。國王方面，D.Fox拿到42分，Monk替補攻下45分，。

本場國王得到176分，快艇得175分，雙方均打破隊史得分記錄。此前國王隊史得分記錄為165分，快艇隊史得分記錄為154分。1983年12月13日底特律活塞在客場以186:184戰勝丹佛金塊，雙方球隊歷經3次加時賽共得370分，為聯盟史上單場兩隊合計分數最高的比賽。

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