NBA／威少轉隊首戰就打到2OT　兩隊破多項紀錄合砍351分

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之後主客隊各有幾次出手機會被浪費，讀秒時刻M.Monk切入禁區被Westbrook犯規，他兩罰全中追平比數，時間剩下20.4秒。快艇喊出暫停。之後快艇執行最後一擊，但雙星被包夾，George勉強出手未進，比賽進入二度延長。
再戰5分鐘，快艇用中鋒Mason Plumlee換下George，增強護框，收到不錯的效果，打出了一波6:0的攻勢，不過國王靠著罰球和外線反打一波7:0的小高潮，在最後36.1秒取得1分領先。接著Leonard跳投沒進，國王保護籃板，拖完時間後，快艇還有6秒可以進攻，但Nicolas Batum外線跳投沒進，比賽就此結束。
Westbrook全場13投7中，得到17分14助攻5籃板；Leonard得到44分4籃板4助攻，George攻下34分10籃板5助攻，團隊命中26記三分球，破隊史紀錄。國王方面，D.Fox拿到42分，Monk替補攻下45分，。
本場國王得到176分，快艇得175分，雙方均打破隊史得分記錄。此前國王隊史得分記錄為165分，快艇隊史得分記錄為154分。1983年12月13日底特律活塞在客場以186:184戰勝丹佛金塊，雙方球隊歷經3次加時賽共得370分，為聯盟史上單場兩隊合計分數最高的比賽。