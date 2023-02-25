PLG／林書豪半場17分6助攻　鋼鐵人次節熄火暫時落後7分

新竹街口攻城獅今(25)日在主場迎戰高雄鋼鐵人，華裔球星林書豪隨隊出征客場比賽，這場比賽他半場拿到17分6助攻4籃板，球隊暫時以49:56落後7分。 我是廣告 請繼續往下閱讀 攻城獅這場比賽主控高國豪依然缺陣，田浩雖然回歸，但會有時間控管，後場戰力依然堪憂；鋼鐵人方面，洋將擺出悟空搭配鐵米的小陣容，要如何來限制「新台灣人」阿提諾，值得關注。首節林書豪狀態不錯，單節就砍下13分，還傳出3次助攻，帶領鋼鐵人以32:27暫時領先。次節攻城獅外籍生前鋒伊波卡手感火燙，連連跳投命中，讓攻城獅反超比分，鋼鐵人在林書豪下場後群龍無首，讓主場軍打出10:0的攻勢，半場打完落後達到7分。林書豪前兩節11投5中，得到17分6助攻；阿提諾攻下19分11籃板，伊波卡4投全中拿到9分。本季攻城獅對上鋼鐵人還沒有輸過，此前4次交手都取得勝利，今天半場打完也還保有領先，有機會繼續將對戰優勢擴大。NBA／威少轉隊首戰就打到2OT 兩隊破多項紀錄合砍351分NBA／K湯單場12三分！狂砍42分 超越Curry獨居史上第一NBA／老鷹新帥人選呼之欲出 球團高層打算讓Snyder執教NBA／勇士對火箭一戰有輪換危機 Wiggins和Green恐缺陣