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PLG／林書豪爆發！砍台籃新高32分　率鋼鐵人客場屠獅

▲林書豪隨隊出戰新竹攻城獅，半場拿下17分。（圖／鋼鐵人球團提供）
▲林書豪隨隊出戰新竹攻城獅，半場拿下17分。（圖／鋼鐵人球團提供）

記者黃建霖/新竹報導

新竹街口攻城獅今(25)日在主場迎戰高雄鋼鐵人，華裔球星林書豪隨隊出征客場比賽，這場比賽他全場攻下32分7助攻7籃板，鋼鐵人以95:82贏球，也賞給對手5連敗。

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攻城獅這場比賽主控高國豪依然缺陣，田浩雖然回歸，但會有時間控管，後場戰力依然堪憂；鋼鐵人方面，洋將擺出悟空搭配鐵米的小陣容，要如何來限制「新台灣人」阿提諾，值得關注。

首節林書豪狀態不錯，單節就砍下13分，還傳出3次助攻，帶領鋼鐵人以32:27暫時領先。次節攻城獅外籍生前鋒伊波卡手感火燙，連連跳投命中，讓攻城獅反超比分，鋼鐵人在林書豪下場後群龍無首，讓主場軍打出10:0的攻勢，半場打完落後達到7分。林書豪前兩節11投5中，得到17分6助攻；阿提諾攻下19分11籃板，伊波卡4投全中拿到9分。

易籃再戰後，兩隊的命中率都有所下滑，該節都只攻下16分，雙方還是維持同樣的分差進入到末節。最後12分鐘的較量，林書豪回到球場立刻完成2次三分打，帶動客隊在3分鐘內打出14:2的高潮，重新要回領先優勢。

攻城獅在第四節的切入次數減少，球只在外圍傳導，難以製造出機會，結果被鋼鐵人不斷得靠著攻防轉換得分，分數拉開到雙位數。比賽進入最後兩分鐘，鋼鐵人換下林書豪，勝負也大致底定。

林書豪本場出戰將近40分鐘，20投11中，得到32分7助攻7籃板4抄截，得分寫下個人在台籃的新高；鐵米28分15籃板。攻城獅方面，得分大部分集中在洋將手上，特壞得到了2５分，阿提諾斬獲21分15籃板4助攻。

本季攻城獅對上鋼鐵人還沒有輸過，此前4次交手都取得勝利，今天無法有效限制林書豪，也吞下這個對戰組合中的首敗。

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