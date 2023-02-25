今日廣場》徐崇澤／台南市拆中正堂，台北市只會逃避

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威權政體喜好塑造偶像崇拜，所以基層鄰里、校園間仍可見部分「中正堂」。因此，落實轉型正義的重要環節之一，便是移除威權象徵，把威權符碼佔領的日常生活空間，返還給在地民眾。今台南市拆除社區鄰里內的「中正堂」、「中山堂」銘牌，將以「台南市里社區活動中心設置使用管理辦法」啟動更名工作，就是讓轉型正義走入生活。
台南市在轉型正義方面，尚有三大作為，包含調查不義遺址並出版，修復原台南州會為二二八紀念館，推動更名湯德章大道。市長黃偉哲以具體的行動，支持調查台南的歷史傷痛並將成果出版，或重新賦予不義遺址新的民主意義，讓市民們共同正視歷史過往，繼續深化得來不易的民主。
反觀台北市的蔣萬安，不願直接面對歷史的錯誤，只想繼續拖延、逃避，完全與其嘴上說的「坦然面對」徹底相悖，沒有坦然、沒有面對。假若蔣萬安真的要坦然面對，行政作為仍有很多種選擇，不然效法台南移除區里中正堂、調查不義遺址、推動二二八紀念展也可以考慮。但顯然地，「習慣逃避」的蔣萬安，台灣人對他已無任何期待。
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