今天還沒到最冷！冷空氣越晚越兇 明晨北部體感只有9度
228連假首日即將結束，不過強烈大陸冷氣團仍持續影響台灣，中央氣象局指出，今（25）日晚上至明（26）日清晨將是本波冷空氣最強的時間點，北部低溫將下降至攝氏11度，體感甚至只有攝氏9度上下，其他地區也僅攝氏13至15度，桃園至台南、東部、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，明日一整天嘉義以北和宜蘭地區全日偏涼，北部和東半部迎風面地區仍有降雨，提醒民眾228連假外出一定要做好禦寒準備，冷空氣要直到下週一（2/27）白天才會減弱。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員陳伊秀表示，強烈大陸冷氣團今晚持續讓溫度降低，今晚至明晨北部低溫攝氏11度，考量風力、濕度等變因後體感更只有攝氏9度，中部、南部低溫攝氏13度，東部攝氏15度，明日白天高溫部分，北部攝氏14度、中部攝氏20度、南部攝氏24度、東部攝氏20度，沿海和空曠地區會在降溫攝氏1至2度；氣象局持續針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣、苗栗縣、金門縣、連江縣等9縣市發布「低溫特報」。
陳伊秀提醒，除了溫度較低外，東北風也明顯偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及桃園至彰化內陸地區亦有較強陣風，可能間接導致體感溫度再降低。
降雨部分，今晚至明日清晨桃園以北、竹苗山區和東半部仍有局部短暫雨，但明日白天起水氣較少，降雨普遍集中在北部、東半部和大台北山區。強烈大陸冷氣團會影響至下週一清晨，白天起才會逐漸減弱，屆時北部白天高溫可回升到攝氏18至20度、中部及花東地區攝氏21至23度、南部攝氏24至25度；緊接著下週三（3/1）晚上東北季風再增強，會持續影響至下週六（3/4），請民眾持續留意最新天氣資訊。