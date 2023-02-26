花20分鐘喝咖啡是救贖 吳思瑤鍾愛士林、北投獨立店家
民進黨立委吳思瑤長年關注文化、設計領域，也熱愛品飲咖啡，在問政、行程空檔，時常抓緊時間，以行動力挺台北的咖啡廳。她與《NOWnews今日新聞》記者分享，台北的咖啡文化很蓬勃，自己的選區士林、北投更有特別的生活步調，也很重視生活品質，有許多願意深耕土地、又有理想的年輕店家，Goodman Roaster就是很代表性的咖啡廳；她說，這些店家都有著深耕士林北投土地的心意，與她有相同價值，這是自己喜歡、幫忙推廣的原因。
記者黃宣尹／台北報導
吳思瑤長年關注文化、設計領域議題，更有許多藝文界好友，無論是眾人聚會、個人偷閒，她都很喜歡去咖啡廳。之所以特別關注獨立店家，吳思瑤表示，選區士林北投的年輕創業者很多，因此自己格外關注產業復振、地方創生等議題，過去選舉時，就曾經與Goodman Roaster主理人伊藤篤臣合體拍攝過影片。
吳思瑤說，自己本來是Goodman的客人，後來聊著聊著，發現伊藤篤臣因緣際會認識阿里山咖啡，更因為熱愛台灣，所以立志要把台灣阿里山咖啡推廣到全世界。伊藤分別在天母開了芝山、天玉街斜波上的2間店，後來又回到日本京都開店，Goodman Roaster成了跨國企業。
「天母的富玉洋行、北投的拾米屋、A N G L E II都也是很值得欣賞的店家」，吳思瑤說，之所以會光顧店家，進而幫忙推廣，是因為這些店家都有著深耕士林北投土地的心意，自己覺得很感動，也有相同價值。
吳思瑤表示，平常行程真的很多，但只要把握空檔，能夠在咖啡廳窩個20分鐘，就覺得人生獲得救贖，「咖啡是不昂貴的花費，但是是非常奢侈的時光」。
吳思瑤表示，獨立咖啡店本來就跟連鎖咖啡店有不同氛圍，而座落在士林北投的獨立咖啡店，更有特別不一樣的精神，歡迎大家到士林、北投，品嘗當地店家獨有氛圍。