PLG／沒他攻城獅僅1勝6敗　林冠綸點出高國豪重要之處

我是廣告 請繼續往下閱讀
高國豪本季場均13.7分3.6助攻，個人數據和效率都有所提升，但林冠綸認為少掉他和田浩之後，球隊失去的不僅僅只是分數，還有節奏和球風。「這就好比富邦把張宗憲和林志傑去掉一樣，我們沒有國豪和小田，雖然有柏喻和奇旻頂上，但在節奏和給對手造成的威脅上是不一樣的。」
林冠綸直言，若高國豪此役在陣中，他相信今天是能夠擊敗林書豪帶領的鋼鐵人的。他點出今天勝敗的關鍵除了下半場防守之外，還有領先後進攻打得太保守的問題，如果高能上場，球隊在末節洋將選擇上也不用被迫二選一。
之前的傷兵報告指出，高國豪應該可在二月底回歸，不過根據最新的說法，他的復出時間表還不明朗，林冠綸指出：「上個禮拜評估他本可在這周回歸，但他在加入訓練後，橫移做不出來100%的動作，可能就需要多給他時間去恢復，因為這樣的情況若讓他出賽不但會影響表現，也會影響到身體，我們要以球員健康為第一優先的選擇。」
上賽季打進到總冠軍賽，攻城獅本季卻因為球員陣容來來去去，而沒辦法磨合出好的化學效應。前最佳洋將辛巴離隊，兩名後場主力先後受傷，阿提諾、特壞則是因為私人事務曾暫時離開，這些事都影響到戰力整合。身為球隊主帥，要在此情況下炒出好菜不容易，但林冠綸樂觀表示，「這也是當教練的樂趣和好玩的部分，要試著在全員到齊前，測試那些組合有效。」