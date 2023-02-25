PLG／鋼鐵人小陣容收到成效　龍總靈活調整林書豪給肯定

我是廣告 請繼續往下閱讀
上一場輸給夢想家，鄭志龍賽後就有提到，球隊沒有打出自己的球風，也缺少在轉換上的得分，希望下一場能做出改進。而此役鋼鐵人確實做出調整，效果也在場上明顯看得見。
鋼鐵人的進攻端打法簡單粗暴，半場進攻十分依賴後場球員切入破壞對手防守，進而製造出空檔機會；而全場則是要盡可能地要利用對方犯錯後的機會轉換，得到簡單的分數。而兩者皆需要傑出的後衛來供輸。
今天鋼鐵人教練團在擋拆上做出一些變化，第一拍會嘗試進行假掩護，來欺騙、化解對手準備進行的夾擊動作，之後真正的執行者才會上前掩護，這確實讓林書豪重新找回了切入活力。他打舒服了，球隊就可以在一些簡單的傳球和掩護後，就直接獲得出手機會，減少球的停滯，讓更難輪轉回位。
今天鋼鐵人的洋將上選擇了鐵米和悟空，王柏智和邱柏璋取代了藍少甫的位置，場上盡量有4名可以處理球的球員，並且最大化空間，雖然本場比賽只命中了6顆三分球，但是小球陣容收到效果，快攻得到22分，對方也更不好簡單地進行協防或換防的動作。
談到這場的比賽思路時，鄭志龍說，｢我們內線現在有兩個傷兵，人手周轉上比較不足，但鋒線戰力比較充沛，加上攻城獅也常常用小陣容，所以我們也做出了一些準備，從今天的結果上來看，還是不錯的。」
而此役拿到32分7籃板7助攻的林書豪，賽後也表示，教練團在上一場比賽之後，調整的速度很快，在這方面要給予很大的肯定。