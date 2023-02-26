NBA／太陽組「三巨頭」再次衝冠　Bridges也看好前東家

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不過，如今太陽擁有了聯盟中進攻端天賦最佳的三人組，當被問到對於將和Durant合作的看法時，Booker稱讚他是史上最具技巧的得分手，也直言太陽在他加入後，如今在場上的進攻點已無死角，將會讓對手很難防守，「我迫不及待想和他一起打球，當我們同時在場時，對方將不得不選一瓶毒藥喝。」
而Durant則認為自己加入太陽之後，對方將不得不用一名出色的防守悍將來看守自己，這無形中就已經為Booker及Paul創造了更好的進攻環境；而他們彼此之間的投射能力，也能讓場上空間變得更開闊，有利於球星單打。
新太陽的陣容，甚至連被賣出去的Bridges都讚賞，他表示雖然KD的防守能力不如自己，但能力還是不錯的，而且球隊有很好的團隊防守，這一點不會是大問題。「Monty教練能讓所有事情和所有人變得更好，我們都為彼此打球——或者說他們都為彼此打球，而同時你還得到了一名場均30分的球員。」
Bridges也誠實的說，雖然自己身為交易的一部分，但也挺喜歡這一筆交易的，「新老闆入主、他們嘗試去完成一些的事情，這個交易很有意義。我能理解球隊努力贏得當下的想法。太陽可以在有我和Cam的情況下贏得總冠軍嗎？當然。但你得到了KD這樣的球員，現在他們的進攻、所擁有的陣容，以及Monty教練的執教，那非常適合。」