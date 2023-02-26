T1／台啤戰績差強人意　大限前將持續尋找洋將補強人選

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本季球隊的洋將選擇了伊倍、瓊斯、大勝，還有已經離隊的愛禮，目前卻是勝少敗多，且在輸球時場均失分達到111分(上一季116分)，整體防守問題並沒有解決，甚至進攻端表現也有所下滑。現有的3名洋將有沒有起到對戰力加成的作用，要打上一個問號。
T1聯盟元年的例行賽球員註冊及交易大限設定在3月20日，本季應該可能會是在3月初左右，哈孝遠表示，確實有在尋找一些新人選，但也不希望改變球隊現有的氣氛，因為目前球隊氣氛很好。
「每一個球員——包括這3位洋將，他們對於球隊的付出都讓我感動，我們的氣氛真的很好。」哈孝遠表示，他怕現在若進行洋將人選的改動，把氛圍弄糟，那不是球隊所樂見的。不過球隊在這方面還是有所準備，若有需要還是會做一些變動。
上一季因為有疫情，洋將入境不方便，各隊幾乎都有所備案，但今年就無此環境限制。哈孝遠說，他並不太擔心洋將狀況，「因為隨時都能飛進來，除非是一些需要辦工作證的國家，不然都很快。不過今年也大約是在明星賽結束後就要確定了，所以我們也一直有在很積極的在尋找。」
目前台啤陣容中只有3洋將，哈孝遠表示他們應該還會再做一些補強，讓球隊以最佳狀態進入到本季例行賽賽程的最後衝刺。
台啤擁有聯盟頂尖的本土陣容，球員彼此間的配合也很久了，無須多做磨合。但這兩季打出來的成績，顯然和預期有所落差，或許洋將戰力的加強，能幫助他們找到最佳攻防表現。